MAGAZİN

Aslı Bekiroğlu, Dilan Çiçek Deniz’le olan dansıyla iligili açıklama yaptı

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.12.2018 12:13 | Son Güncelleme

Oyuncu Aslı Bekiroğlu meslektaşı Dilan Çiçek Deniz'le dans ederken görüldüğü videosu için açıklama yapmak zorunda kaldı.

Aslı Bekiroğlu, Dilan Çiçek Deniz’le olan dansıyla iligili açıklama yaptı

İkilinin Altın Kelebek sonrası aynı mekanda dans ederken çekilmiş videoları sosyal medyadan paylaşılmış ve ortaya çıkan görüntüler özellikle sosyal medyada günün konusu haline gelmişti.

Dilan Deniz Çiçek ve Aslı Bekiroğlu'nun dans videosu olay olduDilan Deniz Çiçek ve Aslı Bekiroğlu'nun dans videosu olay oldu

Aslı Bekiroğlu’nun enerjik dansına karşılık vermeyen oyuncu meslektaşı ve arkadaşı Dilan Çiçek Deniz’in isteksiz ve bıkkın tavırları dikkat çekerken, ortaya çıkan görüntülerle ilgili olarak Dilan’ın Aslı’dan nefret ettiği şeklinde yorumlar yapılmıştı.

Genç oyuncu Aslı Bekiroğlu çektiği bir video ile dans görüntülerine açıklık getirdi ve şunları söyledi:

"Arkadaşlar Dilan benden nefret etmiyor! Bize komik geldiği için çektik."


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Anahtar Kelimeler:
Aslı Bekiroğlu Dilan Çiçek Deniz

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