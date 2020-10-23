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Aslı Bekiroğlu’nun yeni imajı herkesi şaşırttı! Yeni halini takipçilerine sordu!

23.10.2020 14:39 | Son Güncelleme:
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Aslı Bekiroğlu’nun yeni imajı herkesi şaşırttı! Yeni halini takipçilerine sordu!

Benim Tatlı Yalanım dizisinde canlandırdığı Suna karakteriyle hafızalara kazınan Aslı Bekiroğlu imajını tazeledi. Kıvırcık saçlarıyla dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu bu sefer düz saçlarıyla takipçilerinin karşısına çıktı. Aslı Bekiroğlu’nun yeni imajı hayranlarını şaşırttı.

Sevilen oyuncu Aslı Bekiroğlu sosyal medya hesaplarını aktif kullanan isimler arasında yerini alıyor. Güzel ismin sosyal medyadan attığı her fotoğraf büyük beğeni alırken, geçtiğimiz günlerde Aslı Bekiroğlu sert tepkiyle karşılaşmıştı. Spor yaparken çekilen pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü isim takipçilerinden gelen ‘teşhircilik’ yorumlarıyla gündeme gelmişti.

aslı bekiroğlu kıvırcık

Spor paylaşımlarıyla takipçilerinden kötü yorum alan ünlü sanatçı bu sefer de yeni imajını görücüye çıkarttı. Kıvırcık saçlarından kısa bir süreliğine vazgeçen ünlü isim takipçilerine fikirlerini sordu.

ESKİ HALİ ÖZLENDİ

aslı bekiroğlu

Kıvırcık saçlarıyla tanınan Aslı Bekiroğlu sosyal medya hesabından düz saçlı halini paylaştı. Sanatçının saçlarının uzunluğu da takipçilerinin dikkatini çekti. Aslı Bekiroğlu’nun yeni imajı takipçilerini ikiye böldü.

aslı bekiroğlu3

Kıvırcık saçlı halini beğenen takipçileri oyuncunun bir an önce eski haline dönmesini istedi.

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