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Aslı Enver'den estetik yanıtı: Gözünüzün önünde...

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2020 10:49 | Son Güncelleme

Oyuncu Aslı Enver, karantina günlerinde pek çok ünlü isim gibi takipçileriyle daha yakın iletişim kurabilmek adına onlardan gelen soruları yanıtladı. Enver estetikle ilgili sorulara da yanıt verdi.

Aslı Enver'den estetik yanıtı: Gözünüzün önünde...

Instagram hesabının sağladığı soru-cevap bölümü üzerinden sevenlerinin kendisine sorular yöneltmesini isteyen Enver hepsini büyük bir samimiyetle cevapladı.

Kısa bir süre önce adı eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile anılan Aslı Enver bir takipçisinin yönelttiği ‘Kalp mi mantık mı? Hangisini dinleyelim?’ şeklindeki sorusuna verdiği ‘Otuz yaşından sonra mantık. Deneyelim en azından’ diyerek aşk hayatında aldığı kararlar üzerine bir fikir vermiş oldu.

Oyuncu “estetik var mı?” sorusuna “gözünüzün önünde büyüdüm” yanıtını verdi.

asli3-instagram

Parmağındaki yüzüğü soran takipçisine ise “anneannemin yüzüğü ondan bir parça taşımak hoşuma gidiyor” cevabını verdi.


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