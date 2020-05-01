Aslı Enver'den estetik yanıtı: Gözünüzün önünde...

Instagram hesabının sağladığı soru-cevap bölümü üzerinden sevenlerinin kendisine sorular yöneltmesini isteyen Enver hepsini büyük bir samimiyetle cevapladı.

Kısa bir süre önce adı eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile anılan Aslı Enver bir takipçisinin yönelttiği ‘Kalp mi mantık mı? Hangisini dinleyelim?’ şeklindeki sorusuna verdiği ‘Otuz yaşından sonra mantık. Deneyelim en azından’ diyerek aşk hayatında aldığı kararlar üzerine bir fikir vermiş oldu.

Oyuncu “estetik var mı?” sorusuna “gözünüzün önünde büyüdüm” yanıtını verdi.

Parmağındaki yüzüğü soran takipçisine ise “anneannemin yüzüğü ondan bir parça taşımak hoşuma gidiyor” cevabını verdi.



