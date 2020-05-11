Aslı Enver doğum gününü kutladı: Bu sene de böyle olsun

Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinada olan oyuncu Aslı Enver Instagram hesabından doğum günü paylaşımı yaptı.

36 yaşına giren ünlü oyuncu Aslı Enver doğum günü pastasıyla çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Enver fotoğraflara "Sevildiğini hissetmek için büyük kutlamalara gerek yokmuş. Bu sene de böyle oldu. Tuttum dileğimi ama sadece kendim için değil, herkes için tuttum! Yanımda çekirdek grup, sırtımda hepinizin elini hissettim, teşekkür ve bin şükür günümüze:) Not: bu kadar pastayı kim yiyecek" notunu yazdı.

Aslı Enver'in paylaşımı kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum aldı.

