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Aslı Enver doğum gününü kutladı: Bu sene de böyle olsun

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 02:05 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Aslı Enver 36. yaşını kutladı. Koronavirüs nedeniyle günlerini evinde geçiren Aslı Enver, doğum gününde çekilen fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.

Aslı Enver doğum gününü kutladı: Bu sene de böyle olsun

Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinada olan oyuncu Aslı Enver Instagram hesabından doğum günü paylaşımı yaptı.

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36 yaşına giren ünlü oyuncu Aslı Enver doğum günü pastasıyla çekilen fotoğraflarını paylaştı.

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Enver fotoğraflara "Sevildiğini hissetmek için büyük kutlamalara gerek yokmuş. Bu sene de böyle oldu. Tuttum dileğimi ama sadece kendim için değil, herkes için tuttum! Yanımda çekirdek grup, sırtımda hepinizin elini hissettim, teşekkür ve bin şükür günümüze:) Not: bu kadar pastayı kim yiyecek" notunu yazdı.

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Aslı Enver'in paylaşımı kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum aldı.

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