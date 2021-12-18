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Aslı Enver gece yarısı siyahlar içinde paylaştı! Fit hali dikkat çekti

18.12.2021 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Aslı Enver, bu süreçte sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Enver, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Aslı Enver gece yarısı siyahlar içinde paylaştı! Fit hali dikkat çekti

Instagram hesabında 6,1 milyon takipçi sayısına ulaşan başarılı oyuncu Aslı Enver, siyahlar içinde verdiği bir pozu sevenleriyle paylaştı. Ayna karşısında poz veren Enver, fit haliyle dikkat çekti.

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Meksika tatilini tamamlayıp İstanbul'a dönen 37 yaşındaki Enver, geçtiğimiz günlerde Etiler'de yeni aldığı otomobil ile ilk kez objektiflere yansımıştı. Arkadaşlarıyla hasret giderdiğini söyleyen Aslı Enver, "Meksika tatiliniz nasıl geçti?" şeklindeki soruya, "Vallahi güzeldi, çok güzeldi" cevabını vermişti.

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Son olarak 'Babil' dizisinde rol alan oyuncu, gelen teklifleri değerlendiğini belirterek, "Şu an bahsedeceğim bir şey yok, bakıyorum" açıklamasını yapmıştı.

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Aslı Enver Instagram
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