Aslı Enver gece yarısı siyahlar içinde paylaştı! Fit hali dikkat çekti

Instagram hesabında 6,1 milyon takipçi sayısına ulaşan başarılı oyuncu Aslı Enver, siyahlar içinde verdiği bir pozu sevenleriyle paylaştı. Ayna karşısında poz veren Enver, fit haliyle dikkat çekti.

Meksika tatilini tamamlayıp İstanbul'a dönen 37 yaşındaki Enver, geçtiğimiz günlerde Etiler'de yeni aldığı otomobil ile ilk kez objektiflere yansımıştı. Arkadaşlarıyla hasret giderdiğini söyleyen Aslı Enver, "Meksika tatiliniz nasıl geçti?" şeklindeki soruya, "Vallahi güzeldi, çok güzeldi" cevabını vermişti.

Son olarak 'Babil' dizisinde rol alan oyuncu, gelen teklifleri değerlendiğini belirterek, "Şu an bahsedeceğim bir şey yok, bakıyorum" açıklamasını yapmıştı.





