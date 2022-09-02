Aslı Enver teknede bikinili pozlarıyla mest etti!

Aslı Enver doğal güzelliğiyle beğenilen oyuncular arasında yer alıyor. Enver, sosyal medya hesabı olan Instagram'da özel hayatını takpçileriyle paylaşan ünlülerden. Son olarak Netflix ekranlarında Sen Yaşamaya Bak adlı filmde canlandırdığı Melisa karakteriyle karşımıza çıkan güzel oyuncu Aslı Enver, teknede çekildiği pozlarıyla büyüledi.

TEKNEDE TATİL POZU

Aslı Enver teknede çekildiği pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Sarı bikinisiyle poz veren Enver, kısa sürede yüzlerce yorum aldı.

Aslı Enver'in saçlarının renginin de açıldığı fark edildi.

Enver'e takipçilerinden "Güneş enerjisi" "Mükemmel" "Güzellik" gibi yorumlar geldi.

Aslı Enver, 2007-2011 yılları arasında yayınlanan Kavak Yelleri adlı dizide 'Mine' adlı karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

Güzel oyuncu yakın zamanda yayınlanacak olan "Arayış" adlı internet dizisi ve "Benim Adım Farah" adlı televizyon dizisinde başrol oyuncusu olarak karşımıza çıkacak.

Aslı Enver'in diğer pozları;





