MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aslı Enver teknede bikinili pozlarıyla mest etti!

Aslı Enver teknede bikinili pozlarıyla mest etti!

02.09.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu Aslı Enver başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor. Sosyal medya hesabında paylaştığı pozlarıyla da dikkat çeken Enver tatile çıktı. Aslı Enver çıktığı tatilde teknede çekildiği bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Aslı Enver teknede bikinili pozlarıyla mest etti!

Aslı Enver doğal güzelliğiyle beğenilen oyuncular arasında yer alıyor. Enver, sosyal medya hesabı olan Instagram'da özel hayatını takpçileriyle paylaşan ünlülerden. Son olarak Netflix ekranlarında Sen Yaşamaya Bak adlı filmde canlandırdığı Melisa karakteriyle karşımıza çıkan güzel oyuncu Aslı Enver, teknede çekildiği pozlarıyla büyüledi.

TEKNEDE TATİL POZU

Aslı Enver teknede çekildiği pozlarını takipçileriyle paylaştı.

302407302_591889092391457_53996551394198714_n

Sarı bikinisiyle poz veren Enver, kısa sürede yüzlerce yorum aldı.

302471990_186272493860523_2286870508597321173_n

Aslı Enver'in saçlarının renginin de açıldığı fark edildi.

302478812_748136262959203_3920024936682837293_n

Enver'e takipçilerinden "Güneş enerjisi" "Mükemmel" "Güzellik" gibi yorumlar geldi.

302194542_1094500087857218_5980657005706523082_n

Aslı Enver, 2007-2011 yılları arasında yayınlanan Kavak Yelleri adlı dizide 'Mine' adlı karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

302352853_1221810258569895_1014493397828523571_n

Güzel oyuncu yakın zamanda yayınlanacak olan "Arayış" adlı internet dizisi ve "Benim Adım Farah" adlı televizyon dizisinde başrol oyuncusu olarak karşımıza çıkacak.

302497606_3362992183920798_7317623006224467905_n

Aslı Enver'in diğer pozları;

293302832_3179005482341176_3264098064717953964_n

291061990_1090482688345067_5929559246611736508_n

282164878_754568655543965_3543075593615170720_n

287799917_695751378182756_5563655191965703806_n

252786067_262238035854137_2496467678454700026_n

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şarkıcı Derya Uluğ sahne kostümüyle göz kamaştırdı! "Oldum rengarengarenk"Şarkıcı Derya Uluğ sahne kostümüyle göz kamaştırdı! "Oldum rengarengarenk"
Sinirlenip iç çamaşırlı pozunu paylaştı! "Kaldırtsanız da..."Sinirlenip iç çamaşırlı pozunu paylaştı! "Kaldırtsanız da..."
Emre Aşık'ı öldürtmek için tetikçi tutmuştu! Adliyede olay sözler: Hevesiniz kursağınızda kaldıEmre Aşık'ı öldürtmek için tetikçi tutmuştu! Adliyede olay sözler: Hevesiniz kursağınızda kaldı
Anahtar Kelimeler:
Aslı Enver Instagram Oyuncu karakteri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Her şey o diziyle başladı! Uzmanlar çaresiz: Üzerine işemeyin

Her şey o diziyle başladı! Uzmanlar çaresiz: Üzerine işemeyin

Cinsiyet değiştirmişti! Son hali olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Son hali olay oldu

Canlı yayında kalp krizi geçirmişti! Acı haber

Canlı yayında kalp krizi geçirmişti! Acı haber

Kılıçdaroğlu'na beklenmedik tepki! 5 lider rahatsız oldu

Kılıçdaroğlu'na beklenmedik tepki! 5 lider rahatsız oldu

Gelinliği dalga konusu olmuştu! Sitemkâr paylaşım

Gelinliği dalga konusu olmuştu! Sitemkâr paylaşım

4 çocuk annesi kadın eşyalarıyla birlikte sokakta kaldı: Taşınmak için ev yok

4 çocuk annesi kadın eşyalarıyla birlikte sokakta kaldı: Taşınmak için ev yok

İlginizi Çekebilir

Şaşırtan görüntü! Çırılçıplak kutsal heykele tırmandı

Şaşırtan görüntü! Çırılçıplak kutsal heykele tırmandı

Riskten hızla uzaklaşmak için ayda 21 kez...

Riskten hızla uzaklaşmak için ayda 21 kez...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

İtiraf edin! Tam olarak hangisinin ne işe yaradığını bilmiyorsunuz!

İtiraf edin! Tam olarak hangisinin ne işe yaradığını bilmiyorsunuz!

Dünya bu olayı konuşuyor! Herkesin içinde yüzüne silah doğrulttu

Dünya bu olayı konuşuyor! Herkesin içinde yüzüne silah doğrulttu

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.