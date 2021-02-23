GORA konusu nedir? GORA filmi oyuncuları kimlerdir? GORA filmi nerede çekildi?

Cem Yılmaz’ın Arif Işık, Komutan Logar Thiris, Erşan Kuneri, Komutan Kubar ve Vugar’ın oğlu Timar olarak farklı rollerde seyircisinin karşısına çıktığı yapım Türk komedi sektörüne adını altın harflerle yazdırdı. Peki GORA filmi konusu nedir? GORA oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar...

GORA FİLMİ KONUSU

Türkiye'nin turistik kentlerinden biri olan Antalya'da tüccarlık yapan Arif uzaylılar tarafından kaçırılarak G.O.R.A. isimli gezegene götürülür. Arif, gezegende tutsakken gezegeni bir alev topundan kurtarır ve bu sırada Ceku isimli prensesle tanışır. Bütün bunlar olurken, G.O.R.A. gezegeninin kötü kalpli komutanı Logar, Ceku ile evlenerek gezegenin yönetimini ele geçirmek istemektedir. Arif bunu öğrenir ve gezegenden kaçarken Ceku'yu da yanında götürmek ister, fakat bunun için Komutan Logar'a karşı mücadele vermesi gerekmektedir.

GORA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Büyük bir bölümü uzayda geçen bilim kurgu-komedi türündeki filmin çekimlerinde Arif’in yaşadığı ve çalıştığı yer olarak Antalya tercih edildi. Filmin uzayda geçen sahneleri ise Antalya’nın farklı bölgelerinde kurulan setlerinde tamamlandı.