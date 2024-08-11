Aslı Hünel gitti yerine bomba bir isim geldi! İşte Gelin Evi'nin yeni sunucusu

Gelin Evi programının sunuculuğunu yapan başarılı şarkıcı Aslı Hünel'den şaşırtan bir karar gelmişti. Yarışmanın uzun süredir sunuculuğunu yapan Hünel süpriz bir kararla sunuculuğu bırakmaya karar vermişti.

Gelin Evi'nden ayrılan ünlü sunucu Gelinim Mutfakta ile el sıkışmıştı. Aslı Hünel'den boşalan koltuğa ünlü sunucu oturacak.

Ezgi Sertel yeni sezonda Gelin Evi'nde boy gösterecek. Sertel ekranlara dönmesiyle ilgili "İnsanlar çok istediler, ben de geldim. Çok mutluyum, çok güzel bir iş ve ortam çok eğlenceli sanki yıllardır burada gibiyim" dedi.

ÖDÜL 100 BİN LİRA

Birbirinden iddialı ve hamarat 5 gelinin kıyasıya yarıştığı, ev dekorasyonundan misafirperverliğe, sofra sunumundan çeyize kadar farklı alanların değerlendirildiği yarışmada her hafta haftanın birincisi; 100 bin liralık büyük ödülü kazanacak.