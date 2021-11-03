MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aslı Sümen’den büyük itiraf: İyi ki de bu olmuş

Aslı Sümen’den büyük itiraf: İyi ki de bu olmuş

03.11.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2017 Miss Turkey yarışmasında birinci olan Itır Esen'in, tacının elinden alınmasıyla Türkiye Güzeli seçilen Aslı Sümen, yıllar sonra konuyla ilgili itirafta bulundu. Sümen, "Birisinin hakkını yemiş gibi hissettim. 1 ay sonra Çin'e gittiğimde iyi ki de bu olmuş dedim" dedi.

Aslı Sümen’den büyük itiraf: İyi ki de bu olmuş

Miss Turkey 2017 adlı güzellik yarışmasında birinci seçilen Itır Esen, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında, Twitter'da paylaştığı bir mesajla gündeme gelmişti. Bu mesajında 15 Temmuz şehit ve gazilerine hakaret ettiği ileri sürülen Esen'in birincilik tacı, Miss Turkey organizasyon yetkilileri tarafından geri alınmıştı. Yarışmada ikinci olan Aslı Sümen ise birinci olmuştu.

"BİRİSİNİN HAKKINI YEMİŞ GİBİ HİSSETTİM"

2017 Miss Turkey birincisi Aslı Sümen, komedyen Sergen Deveci'nin sunduğu Daniska Show'a konuk oldu. Deveci, Türkiye güzeline; tacın Itır Esen'den alınması üzerine birinciliği elde etmesini sordu. Sümen konuyla ilgili, "Birisinin hakkını yemiş gibi hissettim. Duyunca biraz sustum, kaldım. Hatta bana 'sevinsene' dediler. 1 ay sonra Çin'e gittiğimde iyi ki de bu olmuş dedim" açıklamasında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merak konusu olmuştu! Tabutunun neden açık olduğu belli olduMerak konusu olmuştu! Tabutunun neden açık olduğu belli oldu
PARTNERVolkan Demirel'e Yeşilçam temalı doğum günü partisiVolkan Demirel'e Yeşilçam temalı doğum günü partisi
Bir dizi daha yayın akışından kaldırıldı! Flaş değişiklikBir dizi daha yayın akışından kaldırıldı! Flaş değişiklik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

3. doz BioNTech'te karar günü! İşte kritik saat

3. doz BioNTech'te karar günü! İşte kritik saat

Protein tozu nedeniyle yatağa bağımlı hale geldi

Protein tozu nedeniyle yatağa bağımlı hale geldi

Merak konusu olmuştu! Tabutun neden açık olduğu belli oldu

Merak konusu olmuştu! Tabutun neden açık olduğu belli oldu

Yağışlar bitiyor, sıcaklıklar yeniden artacak

Yağışlar bitiyor, sıcaklıklar yeniden artacak

Akşener'den HDP çıkışı: PKK'nın yanında konumlandırıyorum

Akşener'den HDP çıkışı: PKK'nın yanında konumlandırıyorum

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

"Neden eşiniz yanınızda değil?" sorusuna yanıt

"Neden eşiniz yanınızda değil?" sorusuna yanıt

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Dedikodular doğru çıktı! Oktay Kaynarca açıkladı

Dedikodular doğru çıktı! Oktay Kaynarca açıkladı

Görenler inanamadı! Seher Dilovan'nın oğlu da ünlü çıktı

Görenler inanamadı! Seher Dilovan'nın oğlu da ünlü çıktı

Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran'ın Cadılar Bayramı paylaşımı olay oldu

Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran'ın Cadılar Bayramı paylaşımı olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.