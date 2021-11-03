Aslı Sümen’den büyük itiraf: İyi ki de bu olmuş

Miss Turkey 2017 adlı güzellik yarışmasında birinci seçilen Itır Esen, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında, Twitter'da paylaştığı bir mesajla gündeme gelmişti. Bu mesajında 15 Temmuz şehit ve gazilerine hakaret ettiği ileri sürülen Esen'in birincilik tacı, Miss Turkey organizasyon yetkilileri tarafından geri alınmıştı. Yarışmada ikinci olan Aslı Sümen ise birinci olmuştu.

"BİRİSİNİN HAKKINI YEMİŞ GİBİ HİSSETTİM"

2017 Miss Turkey birincisi Aslı Sümen, komedyen Sergen Deveci'nin sunduğu Daniska Show'a konuk oldu. Deveci, Türkiye güzeline; tacın Itır Esen'den alınması üzerine birinciliği elde etmesini sordu. Sümen konuyla ilgili, "Birisinin hakkını yemiş gibi hissettim. Duyunca biraz sustum, kaldım. Hatta bana 'sevinsene' dediler. 1 ay sonra Çin'e gittiğimde iyi ki de bu olmuş dedim" açıklamasında bulundu.

