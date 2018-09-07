MAGAZİN

Aslıhan Doğan'ın doğumuna sayılı günler kaldı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.09.2018 15:36 | Son Güncelleme

Hamileliğinin son günlerinde olan Aslıhan Doğan Turan, eşi Arda Turan'la birlikte Ferhan Şensoy'un düğününde objektiflere yansıdı

Aslıhan Doğan'ın doğumuna sayılı günler kaldı!

Ferhan Şensoy ile Derya Baykal’ın kızları Müjgan Ferhan Şensoy, üç yıllık sevgilisi Cem Öğet ile dün akşam evlendi.

5b925e1cae298b2897580763

Tarabya'daki Fransız Bahçeleri'nde gerçekleşen törene iş, sanat, spor ve cemiyet hayatından çok sayıda davetli katıldı.

5b925dd266a97c0d7cdecc42 (1)

Davetliler arasında Başakşehirli futbolcu Arda Turan ve hamile eşi Aslıhan Doğan Turan da vardı.

5b925dd966a97c0dc1f44ba9

Hamileliğinde artık son aya giren Aslıhan Doğan Turan, eşi Arda Turan ile kameralara el ele poz verdi.

5b925dd6ae298b28dc4f3205

İkili, doğacak oğullarına Hamza Arda adını verecek.

5b925dd466a97c0d7dd73a4b

PARTNER5 Adımda keyifli ve kolay bir iş hayatı yaratın5 Adımda keyifli ve kolay bir iş hayatı yaratın
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan yaza veda pozuKenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan yaza veda pozu
Didem Soydan'dan yatak pozu!Didem Soydan'dan yatak pozu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aslıhan Doğan arda turan hamile doğum

En Çok Okunan Haberler

Masaj salonunda basıldılar! Şok detaylar

Masaj salonunda basıldılar! Şok detaylar

Bu paraya paha biçilemiyor! 35 bin TL veren var

Bu paraya paha biçilemiyor! 35 bin TL veren var

Kulisleri sallayacak 'AK Parti'de istifa' iddiası!

Kulisleri sallayacak 'AK Parti'de istifa' iddiası!

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Suriye'den çok sert açıklama: Geri alacağız

Suriye'den çok sert açıklama: Geri alacağız

O Ses Türkiye'de Yıldız Tilbe'nin yerine Seda Sayan

O Ses Türkiye'de Yıldız Tilbe'nin yerine Seda Sayan

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tuğçe Aral tacizcisini ifşa etti!

Tuğçe Aral tacizcisini ifşa etti!

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan yaza veda pozu

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan yaza veda pozu

Didem Soydan'dan yatak pozu!

Didem Soydan'dan yatak pozu!

Ünlü oyuncu Elçin Sangu hakkında olay yorum

Ünlü oyuncu Elçin Sangu hakkında olay yorum

'Acıların Kadını' Bergen'i Serenay Sarıkaya oynayacak

'Acıların Kadını' Bergen'i Serenay Sarıkaya oynayacak

Yeni imajı İsmail YK'ya benzetilen Burak Özçivit sinirlendi

Yeni imajı İsmail YK'ya benzetilen Burak Özçivit sinirlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.