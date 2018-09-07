Aslıhan Doğan'ın doğumuna sayılı günler kaldı!

Ferhan Şensoy ile Derya Baykal’ın kızları Müjgan Ferhan Şensoy, üç yıllık sevgilisi Cem Öğet ile dün akşam evlendi.

Tarabya'daki Fransız Bahçeleri'nde gerçekleşen törene iş, sanat, spor ve cemiyet hayatından çok sayıda davetli katıldı.

Davetliler arasında Başakşehirli futbolcu Arda Turan ve hamile eşi Aslıhan Doğan Turan da vardı.

Hamileliğinde artık son aya giren Aslıhan Doğan Turan, eşi Arda Turan ile kameralara el ele poz verdi.

İkili, doğacak oğullarına Hamza Arda adını verecek.



