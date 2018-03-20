MAGAZİN

Aslıhan Doğan yüzüğünü mü tanıttı kitabı mı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.03.2018 10:48 | Son Güncelleme

Aslıhan Doğan, Arda Turan ile evlenin evlenmez Instagram'a döndü. Bakın Aslıhan Doğan ne paylaştı

Aslıhan Doğan yüzüğünü mü tanıttı kitabı mı?

Futbolcu Arda Turan, uzatmalı sevgilisi Aslıhan Doğan ile 11 Mart'ta nikah masasına oturmuştu. Nikahın ardından Aslıhan Doğan uzak kaldığı sosyal medyaya geri döndü.

Sosyetik güzel dün 'Aslıhan Doğan Turan' adı ile açtığı hesabından Zeynep Selvili'nin kitabını paylaştı.

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Ancak kitaptan çok Aslıhan'ın parmağındaki yüzük dikkat çekti.

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Doğan'ın 600 bin TL değerindeki tektaşı sosyal medyayı salladı.Aynı saatlerde Arda Turan da dün Instory'de eşi Aslıhan'ın fotoğrafını 'çok şükür' notu ile paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Aslıhan Doğan arda turan

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