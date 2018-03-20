Aslıhan Doğan yüzüğünü mü tanıttı kitabı mı?

Futbolcu Arda Turan, uzatmalı sevgilisi Aslıhan Doğan ile 11 Mart'ta nikah masasına oturmuştu. Nikahın ardından Aslıhan Doğan uzak kaldığı sosyal medyaya geri döndü.

Sosyetik güzel dün 'Aslıhan Doğan Turan' adı ile açtığı hesabından Zeynep Selvili'nin kitabını paylaştı.

Ancak kitaptan çok Aslıhan'ın parmağındaki yüzük dikkat çekti.

Doğan'ın 600 bin TL değerindeki tektaşı sosyal medyayı salladı.Aynı saatlerde Arda Turan da dün Instory'de eşi Aslıhan'ın fotoğrafını 'çok şükür' notu ile paylaştı.