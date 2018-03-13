Aslıhan Doğan'ın tarzı 11 bin 500 TL'ye çıktı

Başakşehirsporlu futbolcu Arda Turan(31) ile 2.5 yıldır birlikte olduğu Aslıhan Doğan (32) Çubuklu'da oturdukları lüks villada geçen akşam evlendi.

Çiftin aile ve yakın dostlarının katıldığı sade törende Arda Turan'ın nikah şahidi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başakşehirspor Başkanı Göksel Gümüşdağ'dı.

BEĞENİLMEYEN TARZIN TOPLAM DEĞERİ 11 BİN 500 TL

Geceyle ilgili en çok konuulan detay ise Aslıhan Doğan'ın kıyafetiydi. Ancak konuşulmasının nedeni beğenilmesi değil, beğenilmemesiydi.

Aslıhan'ın tartışma konusu olan tarzının toplam değeri 11 bin 500 TL. İşte detaylar...

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