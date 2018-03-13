MAGAZİN

Aslıhan Doğan'ın tarzı 11 bin 500 TL'ye çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.03.2018 10:33 | Son Güncelleme

Başakşehirli futbolcu Arda Turan ile önceki gün evlenen Aslıhan Doğan’ın nikah elbisesi sosyal medyada çok konuşuldu

Aslıhan Doğan'ın tarzı 11 bin 500 TL'ye çıktı

Başakşehirsporlu futbolcu Arda Turan(31) ile 2.5 yıldır birlikte olduğu Aslıhan Doğan (32) Çubuklu'da oturdukları lüks villada geçen akşam evlendi.

Çiftin aile ve yakın dostlarının katıldığı sade törende Arda Turan'ın nikah şahidi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başakşehirspor Başkanı Göksel Gümüşdağ'dı.

BEĞENİLMEYEN TARZIN TOPLAM DEĞERİ 11 BİN 500 TL

Geceyle ilgili en çok konuulan detay ise Aslıhan Doğan'ın kıyafetiydi. Ancak konuşulmasının nedeni beğenilmesi değil, beğenilmemesiydi.

Aslıhan'ın tartışma konusu olan tarzının toplam değeri 11 bin 500 TL. İşte detaylar...

SON 24 SAATTE MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER YAŞANDI?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arda turan Aslıhan Doğan kıyafeti ne kadar

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Survivor 2018'de All Star takımında kim elendi? Elenen yarışmacı herkesi şoke etti!

Survivor 2018'de All Star takımında kim elendi? Elenen yarışmacı herkesi şoke etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kıvanç Tatlıtuğ yeniden bıyık bıraktı!

Kıvanç Tatlıtuğ yeniden bıyık bıraktı!

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Murat Cemcir'den ölüm isyanı!

Murat Cemcir'den ölüm isyanı!

Herkes Leon'la yakıştırıyordu! Ters köşe yaptı

Herkes Leon'la yakıştırıyordu! Ters köşe yaptı

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı! Neden müzik çalınmadı?

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı! Neden müzik çalınmadı?

Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer ilaçlarla ayakta duruyor

Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer ilaçlarla ayakta duruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.