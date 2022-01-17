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“Aslında böyle görünmüyorum” diyerek paylaştı! Ryley Gordon’un gönderisi sosyal medyada tartışma yarattı

17.01.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı sosyal medya fenomeni Ryley Gordon, sosyal medya filtre ve photoshop uygulamaları sayesinde yaratılan kusursuz güzellik anlayışına meydan okudu. Çoğu insanın sosyal medyada fotoğraflarının en iyi versiyonlarını paylaştığını dile getiren Gordon, doğal halini takipçilerine sundu. Gordon’un yaptığı paylaşımda göbeğinin sarkık hali dikkat çekti. Ünlü ismin daha önceki gönderilerinde aynı bölgenin pürüzsüz olması takipçilerinin gözünden kaçmadı.

“Aslında böyle görünmüyorum” diyerek paylaştı! Ryley Gordon’un gönderisi sosyal medyada tartışma yarattı

26 yaşındaki Amerikalı model Ryley Gordon, sosyal medyada neredeyse tüm kullanıcılar tarafında tercih edilen filtrelere yönelik olarak tepkisini ortaya koydu. Kusursuz güzellik anlayışının sosyal medyada son dönemde etkili olmasıyla beraber Gordon, “Aslında böyle görünmüyorum” notunu eklediği gönderisinde en doğal halini paylaştı.

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İKİ FOTOĞRAF ARASINDA GÖZLE GÖRÜLÜR FARK BULUNUYOR

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Gordon’un paylaştığı iki fotoğraf arasındaki ciddi farklar sosyal medya kullanıcılarını dikkatinden kaçmadı. Fotoğraflarının birinde Gordon’un karnının pürüzsüz olduğu görülürken diğer fotoğrafta ise karnının bir bölümünün sarkmış olduğu görüldü.

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Paylaştığı fotoğraf hakkında açıklamalarda bulunmaya devam eden Gordon, "Neredeyse hemen hemen herkes tarafından fotoğraflarda filtre kullanılmaya başlandı. Ancak modellik yapmak isteyen kızlara tavsiyem, kendilerini oldukları gibi kabul etmeleri" dedi.

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Farklı görünme çabasının insanları psikolojik olarak yorduğundan söz eden Gordon, “Farklı görünme çabası gerçekten de insanı psikolojik olarak yoruyor. İnsan zamanla kendine küsüyor. Bunu fark ettikten sonra kendimle barışmaya karar verdim. Kendimi olduğum gibi kabul ettiğimde daha mutlu olduğumu fark ettim." ifadelerini kullandı. Gordon’un paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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