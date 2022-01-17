“Aslında böyle görünmüyorum” diyerek paylaştı! Ryley Gordon’un gönderisi sosyal medyada tartışma yarattı

26 yaşındaki Amerikalı model Ryley Gordon, sosyal medyada neredeyse tüm kullanıcılar tarafında tercih edilen filtrelere yönelik olarak tepkisini ortaya koydu. Kusursuz güzellik anlayışının sosyal medyada son dönemde etkili olmasıyla beraber Gordon, “Aslında böyle görünmüyorum” notunu eklediği gönderisinde en doğal halini paylaştı.

İKİ FOTOĞRAF ARASINDA GÖZLE GÖRÜLÜR FARK BULUNUYOR

Gordon’un paylaştığı iki fotoğraf arasındaki ciddi farklar sosyal medya kullanıcılarını dikkatinden kaçmadı. Fotoğraflarının birinde Gordon’un karnının pürüzsüz olduğu görülürken diğer fotoğrafta ise karnının bir bölümünün sarkmış olduğu görüldü.

Paylaştığı fotoğraf hakkında açıklamalarda bulunmaya devam eden Gordon, "Neredeyse hemen hemen herkes tarafından fotoğraflarda filtre kullanılmaya başlandı. Ancak modellik yapmak isteyen kızlara tavsiyem, kendilerini oldukları gibi kabul etmeleri" dedi.

Farklı görünme çabasının insanları psikolojik olarak yorduğundan söz eden Gordon, “Farklı görünme çabası gerçekten de insanı psikolojik olarak yoruyor. İnsan zamanla kendine küsüyor. Bunu fark ettikten sonra kendimle barışmaya karar verdim. Kendimi olduğum gibi kabul ettiğimde daha mutlu olduğumu fark ettim." ifadelerini kullandı. Gordon’un paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.



