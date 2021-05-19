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Aslışah Alkoçlar'dan ilk hamilelik pozu

19.05.2021 00:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aslışah Alkoçlar sosyal medya hesabı üzerinden ilk hamilelik pozunu paylaştı. Hülya Koçyiğit'in torunu olan Aslışah Alkoçlar Şubat ayında evlendiği Kaan Demirağ ile çocuk bekliyor. İşte, Aslışah Alkoçlar'dan hamilelik pozu...

Aslışah Alkoçlar'dan ilk hamilelik pozu

Kaan Demirağ ile Şubat ayında hayatını birleştiren Aslışah Alkoçlar çifti ilk bebeklerini kucağına almaya hazırlanıyor. Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar sosyal medya hesabından ilk hamilelik pozunu paylaştı. İşte, o paylaşım...

ASLIŞAH ALKOÇLAR'DAN HAMİLELİK POZU

4,5 aylık hamile olan Aslışah Alkoçlar, büyüyen karnıyla ilk kez poz verdi. 28 yaşındaki Alkoçlar paylaşımına "Sahil tümseği" notunu düştüğü

Ekran Resmi 2021-05-18 23.24.34

ASLIŞAH ALKOÇLAR KİMDİR?

1993 doğumlu olan Aslışah Alkoçlar, Gülşah Soydan ve Ender Alkoçlar çiftinin küçük kızlarıdır. Ablası ise Engin Altan Düzyatan ile evli olan Neslişah Alkoçlar'dır.

Londra’da işletme üzerine eğitimini tamamlayan Alkoçlar, Alaçatı’da bir butik otel işletmeye başlayarak meslek hayatına ilk adımını attı.

Moda ve gıda sektörüyle de ilgili olan Aslışah Alkoçlar, iş insanı Kaan Demirbağ ile 2021 ocak ayında nişanlandı, 5 Şubat Cuma günü ise nikah masasına oturdu.

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