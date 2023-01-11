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Ast zıt anlamlısı nedir? Ast kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

11.01.2023 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genel olarak rütbe belirtmek amacıyla kullanılan ast kelimesi askerî bir terim olarak kullanılır. Kullanım alanı genellikle kıdemleri ve kademeleri belirtmek için kullanılsa da daha genel anlam karşılıklarına sahiptir. Asıl olarak alt anlamında kullanılan ast kelimesi hem rütbe olarak altta olmak hem buyruk altında olmak gem de alt aşamada olmak gibi anlamlarda kullanılır. Görev ve rütbe olarak birisinin altında olan ve kademece küçük anlamında kullanılan astın zıt anlamlısı nedir?

Ast zıt anlamlısı nedir? Ast kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede bulunan kelimelerin anlamlarının bilinmesi kelimeyi doğru kullanmak açısından oldukça önemlidir. Kelime bakımından zengin bir yapıya sahip olan dilimizde pek çok kelime bulunur. Ast kelimesi Eski Türkçe kelimelerden biridir. Eski Türkçede yön zarfı olarak kullanılan ve "alt" anlamına gelen "astın" kelimesinden evrilmiştir. Ast kelimesi günümüzde sadece yön zarfı olarak kullanılmaz. Uzun yıllardan beri dilimizde kullanılan ast sözcüğü Türk Dil Kurumuna göre şu şekilde anlamlandırılır:

  • Alt
  • Birisinin buyruğu altında görevli olan
  • Birisine göre alt aşamada olan
  • Rütbe ya da kıdemce küçük olan asker
Ad zıt anlamlısı nedir? Ad zıt anlamlısı nedir?

Ast kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük

Türkçede zıt anlamlılık, eş anlamlılığa göre daha keskin kurallara sahiptir. Örneğin zıt anlamlı olan iki kelimenin tam olarak aynı anlam doğrultusunda karşıt olmaları gerekir ve aralarında farklılık olmaması gerekir. Bunun yanı sıra aynı görevde ve bağlamda yer almaları gerekir. Aynı zamanda olumsuzluk eki almış kelimelerin zıt anlamlı olarak kullanılmaması gerekir.

Türkçede çoğu kelimenin zıt anlamlısı yoktur. Ast kelimesinin zıt anlamı olarak üst kelimesi kullanılır. Ancak astın zıt anlamlısı üst kelimesi değildir. Alt kelimesinin zıt anlamı üst kelimesidir. Türk Dil Kurumu ast zıt anlamlısı olarak herhangi bir kelime belirtmemiştir. Ast ve üst kelimelerinin zıt anlamlı olmamasının durumu ast kelimesinin genellikle rütbe ve derece anlamında kullanılmasına karşılık üst kelimesinin yön gösteren bir zarf olarak kullanılmasıdır.

Açık zıt anlamlısı nedir? Açık zıt anlamlısı nedir?

Astın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Ast kelimesinin zıt anlamı olarak üst kelimesi kullanılsa da bu kullanım pek doğru değildir. Ast kelimesi rütbe ve derece anlamında kullanılırken üst kelimesinin derece ya da makam anlamı belirli değildir. Bu nedenle bu iki kelimeyi zıt anlamlı olarak veremeyiz. Ast kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Ast üst ilişkisi olan kurumlarda çalışmak kişinin motivasyonunu oldukça düşürür.
  • Üst düzey olan uzmanlar astlarını bilgilendirmekle sorumludur.
Basit zıt anlamlısı nedir? Basit zıt anlamlısı nedir?

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