Ast zıt anlamlısı nedir? Ast kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede bulunan kelimelerin anlamlarının bilinmesi kelimeyi doğru kullanmak açısından oldukça önemlidir. Kelime bakımından zengin bir yapıya sahip olan dilimizde pek çok kelime bulunur. Ast kelimesi Eski Türkçe kelimelerden biridir. Eski Türkçede yön zarfı olarak kullanılan ve "alt" anlamına gelen "astın" kelimesinden evrilmiştir. Ast kelimesi günümüzde sadece yön zarfı olarak kullanılmaz. Uzun yıllardan beri dilimizde kullanılan ast sözcüğü Türk Dil Kurumuna göre şu şekilde anlamlandırılır:

Alt

Birisinin buyruğu altında görevli olan

Birisine göre alt aşamada olan

Rütbe ya da kıdemce küçük olan asker

Ast kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük

Türkçede zıt anlamlılık, eş anlamlılığa göre daha keskin kurallara sahiptir. Örneğin zıt anlamlı olan iki kelimenin tam olarak aynı anlam doğrultusunda karşıt olmaları gerekir ve aralarında farklılık olmaması gerekir. Bunun yanı sıra aynı görevde ve bağlamda yer almaları gerekir. Aynı zamanda olumsuzluk eki almış kelimelerin zıt anlamlı olarak kullanılmaması gerekir.

Türkçede çoğu kelimenin zıt anlamlısı yoktur. Ast kelimesinin zıt anlamı olarak üst kelimesi kullanılır. Ancak astın zıt anlamlısı üst kelimesi değildir. Alt kelimesinin zıt anlamı üst kelimesidir. Türk Dil Kurumu ast zıt anlamlısı olarak herhangi bir kelime belirtmemiştir. Ast ve üst kelimelerinin zıt anlamlı olmamasının durumu ast kelimesinin genellikle rütbe ve derece anlamında kullanılmasına karşılık üst kelimesinin yön gösteren bir zarf olarak kullanılmasıdır.

Astın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Ast kelimesinin zıt anlamı olarak üst kelimesi kullanılsa da bu kullanım pek doğru değildir. Ast kelimesi rütbe ve derece anlamında kullanılırken üst kelimesinin derece ya da makam anlamı belirli değildir. Bu nedenle bu iki kelimeyi zıt anlamlı olarak veremeyiz. Ast kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse: