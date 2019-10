Astım tedavisinde yoğurt yemenin faydaları

HAFTADA 3 GÜN BALIK TÜKETİLMELİ

Her hastalıkta olduğu gibi astımın da beslenme ile yakın ilişkisi vardır. Astımlı hastaların beslenmesi hastalığın iyileşmesinde önemlidir. Her gün bir kase ev yapımı yoğurt yenilmeli, haftada 3 gün balık (özellikle D vitamini ve Omega 3 içeriği yüksek olan somon, ton balığı) ve kırmızı et (dana eti veya kuzu eti) tüketilmeli, her gün mevsimlik 1-2 meyve, birkaç adet ceviz yenilmeli, süt, yumurta ve sebze yemeği tüketilmelidir.

ALERJİ TESTLERİNİ İHMAL ETMEYİN

Astım uzun süreli bir hastalık olduğu için tedavisi de uzun sürmektedir. Tedavisi mümkün bir hastalıktır. Astımlı çocuklar bir çocuk alerji uzmanı tarafından takip ve tedavi edilmelidir. Alerji uzmanı tarafından alerji testleri yapılmalı, alerjen duyarlılığı saptanmışsa hekimin yapacağı korunma önerilerine uyulmalıdır. Hasta 2-3 aylık aralıklarla mutlaka alerji uzmanı tarafından muayene edilmeli, ilaçları düzenlenmelidir. İlaçlar uzun süre kullanılacağı için ilaçların dozları, uygun kullanım tekniği, çevresel kontrol gözden geçirilmelidir. Gerektiğinde solunum fonksiyon testleri ve astım kontrol testleri kullanılarak hastalığın iyileşip iyileşmediği çocuk alerji uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. İlaç tedavisine yanıt vermeyen ve alerjisi olan çocuklarda alerji uzmanının önerisi ve gözetiminde aşı tedavisine başlamak mümkündür.