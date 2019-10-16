Astım tedavisinde yoğurt yemenin faydaları

Astım uzun süre devam eden bir akciğer hastalığıdır. Tekrarlayan öksürük (özellikle geceleri ve sabaha karşı), nefes darlığı, göğüste hırıltı şikayetlerine neden olur. Belirtileri mevsim geçişlerinde, sonbahar-kış aylarında, soğuk, sigara dumanı, alerjenler (ev tozu, polen, kedi köpek tüyü gibi), soğuk rüzgarlı havalarda koşup oynama, grip ya da soğuk algınlığı ile ortaya çıkabilir. Medical Park Trabzon Yıldızlı Hastanesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Doç. Dr. Ayhan Söğüt, astımlı çocuğu olan ailelere önemli tavsiyelerde bulundu.

ODASINDAKİ OYUNCAKLARA DİKKAT

Astımlı çocuklarda sonbahar ve kış ayları sıkıntılı aylardır. Bu nedenle astımlı çocuklar soğuk, yağışlı ve rüzgarlı havalarda dışarıda koşup oynamamalı, sigara dumanı, boya parfüm kokularından korunmalı, evlerinde kedi, köpek, kuş ve yünlü oyuncaklar bulunmamalı, çocuğun yatak odasında kalın halı, kilim ve halıfleks olmamalı, mümkünse her gün çocuğun yatak odasında ıslak bezle toz temizliği yapılmalıdır. Yatak odası sade olmalıdır. Grip akciğerlere iniyorsa (öksürük, nefes darlığı, göğüste hırıltı başlıyorsa) ekim veya kasım aylarında grip aşısı yapılmalıdır. Küçük bebeklerde de tekrarlayan öksürük ve hırıltılı solunum olabilir. Bir bebek üçten fazla öksürük ve hırıltı atağı geçirmişse bu bebekte astım akla gelmeli ve tetkik için bir çocuk immünoloji ve alerji uzmanına başvurulmalıdır.