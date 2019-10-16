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Astım tedavisinde yoğurt yemenin faydaları

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 16.10.2019 08:11 | Son Güncelleme

Havalar soğuyor, enfeksiyonlar kol geziyor. Çocuk İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Doç. Dr. Ayhan Söğüt astımlı çocuğu olan aileleri uyardı: “Astımlı çocuklarda sonbahar ve kış ayları sıkıntılı aylardır. Bu nedenle astımlı çocuklar soğuk, yağışlı ve rüzgarlı havalarda dışarıda koşup oynamamalı, her gün bir kase ev yapımı yoğurt yemeli.”

Astım tedavisinde yoğurt yemenin faydaları

Astım uzun süre devam eden bir akciğer hastalığıdır. Tekrarlayan öksürük (özellikle geceleri ve sabaha karşı), nefes darlığı, göğüste hırıltı şikayetlerine neden olur. Belirtileri mevsim geçişlerinde, sonbahar-kış aylarında, soğuk, sigara dumanı, alerjenler (ev tozu, polen, kedi köpek tüyü gibi), soğuk rüzgarlı havalarda koşup oynama, grip ya da soğuk algınlığı ile ortaya çıkabilir. Medical Park Trabzon Yıldızlı Hastanesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Doç. Dr. Ayhan Söğüt, astımlı çocuğu olan ailelere önemli tavsiyelerde bulundu.

ODASINDAKİ OYUNCAKLARA DİKKAT

Astımlı çocuklarda sonbahar ve kış ayları sıkıntılı aylardır. Bu nedenle astımlı çocuklar soğuk, yağışlı ve rüzgarlı havalarda dışarıda koşup oynamamalı, sigara dumanı, boya parfüm kokularından korunmalı, evlerinde kedi, köpek, kuş ve yünlü oyuncaklar bulunmamalı, çocuğun yatak odasında kalın halı, kilim ve halıfleks olmamalı, mümkünse her gün çocuğun yatak odasında ıslak bezle toz temizliği yapılmalıdır. Yatak odası sade olmalıdır. Grip akciğerlere iniyorsa (öksürük, nefes darlığı, göğüste hırıltı başlıyorsa) ekim veya kasım aylarında grip aşısı yapılmalıdır. Küçük bebeklerde de tekrarlayan öksürük ve hırıltılı solunum olabilir. Bir bebek üçten fazla öksürük ve hırıltı atağı geçirmişse bu bebekte astım akla gelmeli ve tetkik için bir çocuk immünoloji ve alerji uzmanına başvurulmalıdır.

HAFTADA 3 GÜN BALIK TÜKETİLMELİ

Her hastalıkta olduğu gibi astımın da beslenme ile yakın ilişkisi vardır. Astımlı hastaların beslenmesi hastalığın iyileşmesinde önemlidir. Her gün bir kase ev yapımı yoğurt yenilmeli, haftada 3 gün balık (özellikle D vitamini ve Omega 3 içeriği yüksek olan somon, ton balığı) ve kırmızı et (dana eti veya kuzu eti) tüketilmeli, her gün mevsimlik 1-2 meyve, birkaç adet ceviz yenilmeli, süt, yumurta ve sebze yemeği tüketilmelidir.

ALERJİ TESTLERİNİ İHMAL ETMEYİN

Astım uzun süreli bir hastalık olduğu için tedavisi de uzun sürmektedir. Tedavisi mümkün bir hastalıktır. Astımlı çocuklar bir çocuk alerji uzmanı tarafından takip ve tedavi edilmelidir. Alerji uzmanı tarafından alerji testleri yapılmalı, alerjen duyarlılığı saptanmışsa hekimin yapacağı korunma önerilerine uyulmalıdır. Hasta 2-3 aylık aralıklarla mutlaka alerji uzmanı tarafından muayene edilmeli, ilaçları düzenlenmelidir. İlaçlar uzun süre kullanılacağı için ilaçların dozları, uygun kullanım tekniği, çevresel kontrol gözden geçirilmelidir. Gerektiğinde solunum fonksiyon testleri ve astım kontrol testleri kullanılarak hastalığın iyileşip iyileşmediği çocuk alerji uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. İlaç tedavisine yanıt vermeyen ve alerjisi olan çocuklarda alerji uzmanının önerisi ve gözetiminde aşı tedavisine başlamak mümkündür.

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Anahtar Kelimeler:
astım yoğurt

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