“Astral seyahatle Ay'a gittim” demişti! Yusuf Güney popüler müziği bırakacağını açıkladı! Bakın ne yapacakmış

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor. Daha önce "Astral seyahatle uzaya gittim, geldim" diyen Güney, son olarak bir Youtube programına konuk olmuş ve gri pardösülülerden bahsetmişti. Açıklamalarıyla olay olan Güney yine şaşırtan açıklamalar imza attı.

Önceki gün Baltalimanı'nda gerçekleşen bir davete katılan Güney, "Pandemi sürecinden başlayarak yaklaşık üç yıl sahnelerde yoktum. Sahnelere ara vermemin sebepleri vardı. 15 yıldır sektördeyim, bazen dinlenmen gerekiyor.

Dönemsel bıkkınlığım oldu, şimdi tekrar sahnelerde olacağım. Şarkılarımla bomba gibi dönüyorum" açıklamasını yaptı.

Senaryo yazmaya başladığını belirten Güney, "Yakın zamanda bir komedi filmim olacak, ben de oyuncu olarak kadroda yer alacağım."

"Senaryo yazmaya başladım, içinde polisiye ve astral seyahatlerin olduğu güzel bir hikaye oluyor" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz aylarda çokça konuşulan astral seyahat hakkındaki sözlerinin hatırlatılması üzerine 39 yaşındaki şarkıcı, "Ben alim ya da derviş değilim. Bu durum ruhsal bir deneyim ve ispatlayamazsın. Dalgaya alınacak bir durum değil. Eleştirilerin yanında destek ve tebrikler de oldu. 2023 yılında neler olduğunu gördünüz.

Bunlar daha başlangıç. İnsanlarla bu durumumu paylaşmak istedim ama erken davranmışım, onu anlamış bulundum" cevabını verdi.

Popüler müziği bırakacağını da sözlerine ekleyen ünlü isim, "41 yaşına geldiğimde yaptığım popüler müziği bırakacağım. Çok farklı ve özel bir müzik yapacağım. Osmanlı'da müzikle şifa verme vardı ama artık kullanılmıyor.

Bunun üzerine gideceğim. Hayvanlar bile müzikle sakinleştiriliyor. Müziğin gücü inanılmaz. Bir sene daha popüler müzikle karşınızda olacağım ama sonrası dediğim gibi olacak" ifadelerini kullandı.

