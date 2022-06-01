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Astrolog Dinçer Güner'in 2022 tahmini sosyal medyada tekrar gündem oldu!

01.06.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin ünlü astroloğuDinçer Güner 2022 yılına girmeden 2. Sayfa programına katılmış ve "Yıla böyle mi gireceğiz?" sorusuna "S..i tutarak yeni yıla giriyoruz" demişti. Güner'in yorumu uzun süre sonra tekrar gündem oldu. Bebek'teki uygunsuz görüntü ve artan zamların ardından pek çok sosyal medya kullanıcısı "Astrolog biliyormuş" diyerek durumu ti'ye aldı.

2021'in son günlerinde Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına katıllan Astrolog Dinçer Güner, programa enerjik bir şekilde girmek için zıplayarak gelen Güner'e "Dinçer bu ne güzel bir giriş. Yıla böyle mi gireceğiz?" diye sormuştu.

Dinçer Güner ise o sırada yayında olmadıklarını düşünerek şoke eden bir küfür etti. Dinçer Güner "S..i tutarak yeni yıla giriyoruz' dedi. Gülşen ise ne diyeceğini bilemeyerek "Canlı yayındayız" dedi ve ünlü astrolog Güner'i uyardı.

YENİDEN GÜNDEM OLDU!

Dün Bebek'ten görüntülenen skandal görüntüler ve peş peşe gelen zamların ardından Dinçer Güner yeniden gündem oldu. Ünlü Astrolog'un videosunu tekrar paylaşım rekoru kırdı.

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Bu paylaşımalara Demet Akalın'da kayıtsız kalmadı.

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