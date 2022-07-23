Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Astronotlar uyarıldı! ''Uzayda mastürbasyon yapmayın çünkü...''

Astronotlar uyarıldı! ''Uzayda mastürbasyon yapmayın çünkü...''

23.07.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tek bir seansın, kadın mürettebat üyelerinin hamile kalmalarına neden olabileceği ortaya çıktıktan sonra astronotlar, uzayda kendilerini tatmin etmeleri konusunda uyarıldılar. Bir podcast yayını ile gündeme gelen bu konu, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Uzay bilimcilerin, uzayda seksin nasıl çalıştığını keşfetmeye dair planları olduğu da söylentiler arasında.

Astronotlar uyarıldı! ''Uzayda mastürbasyon yapmayın çünkü...''

Astronotlar, uzaydayken kadın ekip arkadaşlarının hamile kalabilmesi riskine karşı, mastürbasyon yapmamaları konusunda uyarıldılar. Bu sebeple, herhangi bir meninin kadın meslektaşlarını hamile bırakabileceği korkusuyla yerçekimsiz alanda kendini tatmin etmek yasaklandı.

İngiliz uzay şirketi, 2 yıl içinde uzayda film stüdyosu kurmayı planlıyorİngiliz uzay şirketi, 2 yıl içinde uzayda film stüdyosu kurmayı planlıyor

''TEK BİR SEANS TEK BİR ADAM''

iStock-1209878163

Konu, ABD sohbet programının sunucusu Conan O'Brien'ın 'Bir Arkadaşa İhtiyacı Var' podcast kaydında bir mühendisin yaptığı tuhaf açıklama üzerine gündem oldu. Kayıt sırasında Conan, bir NASA mühendisine Uluslararası Uzay İstasyonuna hiç porno gönderip göndermediğini sordu. Adam, "Hayır, hiç." diye yanıtladı. O'Brien sebebini sorduğunda NASA mühendisi "Çünkü, üç kadın astronot tek bir mastürbasyon seansında tek bir adam tarafından hamile bırakılabilir.'' diye açıkladı.

Kozmonotlar 6 saat boyunca uzayda yürüdü!Kozmonotlar 6 saat boyunca uzayda yürüdü!

UZAYDA CİNSELLİK ARAŞTIRILACAK

NASA'nın, gelecekteki Ay ve Mars görevlerini planlarken uzayda seksin nasıl çalışabileceğini de keşfetmeye hazırlandığı iddia ediliyor. Kanada, Montreal'deki Concordia Üniveristesi'nden akademisyenler, bu tür araştırmaların derin uzay görevlerinin başarısı ve dünya dışı yerleşimler inşa etmek için gerekli olduğunu söylüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Festivale gitti! Çırılçıplak paylaştı: Çok fazla vücut gördümFestivale gitti! Çırılçıplak paylaştı: Çok fazla vücut gördüm
Gelecekten geldiğini söyledi! Yakın tarihe işaret ettiGelecekten geldiğini söyledi! Yakın tarihe işaret etti
Metrelerce yüksekten düşen adamın boynuna demir saplandıMetrelerce yüksekten düşen adamın boynuna demir saplandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Cinsel ilişki oyunu hastanede bitti! Deliğe penisi sıkışınca...

Cinsel ilişki oyunu hastanede bitti! Deliğe penisi sıkışınca...

Birlikte uyuyorlardı! Onu diri diri yiyene kadar sürdü

Birlikte uyuyorlardı! Onu diri diri yiyene kadar sürdü

Cinsel organından çıkınca karısının ihanetini öğrendi

Cinsel organından çıkınca karısının ihanetini öğrendi

Bikinisiyle paylaştı,itirafı şaşırttı! “O kadar sarhoştum ki...”

Bikinisiyle paylaştı,itirafı şaşırttı! “O kadar sarhoştum ki...”

İlginizi Çekebilir

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Sadece 8 yaşındayken üç kişiyi öldürdü

Sadece 8 yaşındayken üç kişiyi öldürdü

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Sürpriz! Hamile olduğunu banyoda bir çift ayak görünce anladı

Sürpriz! Hamile olduğunu banyoda bir çift ayak görünce anladı

Devasa bir kolla doğdu! ''İnsanlar kesmemi söylüyor''

Devasa bir kolla doğdu! ''İnsanlar kesmemi söylüyor''

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.