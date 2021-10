Ata Çağlayan kimdir? Seda Sayan'ın yeni sevgilisi Ata Çağlayan kaç yaşında ve aslen nereli?

Ünlü şarkıcı Seda Sayan hakkında çıkan bir iddia sonrası Ata Çağlayan'ın hayatı merak ediliyor. İddiaya göre Seda Sayan ile Ata Çağlayan Ortaköy'de bir mekanda beraber görüntülendi. Peki Seda Sayan'ın yeni sevgilisi olduğu söylenen Ata Çağlayan kimdir?

ATA ÇAĞLAYAN KİMDİR?

Ata Çağlayan, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunudur ve 1978 yılında İstanbul'da doğmuştur. Yüksek lisansını Kültür Üniversitesi'nde yapıp Bilgisayar Yüksek mühendisliği unvanını almıştır. Hollanda Amsterdam'dan merkezli World Business Assembly (Dünya İş Konseyi) Uluslararası Organizasyon Direktörlüğünü üstlenmiştir. Çağlayan; ulusal çapta; medya, moda, iş dünyası kapsamında organizasyonlar yaparak ödül geceleri ve daha birçok etkinlikler düzenlemiştir. Bu etkinler arasında en dikkat çekenleri Best of Years Awards (Yılın Enleri Ödülleri), International The Beauty Awards (Uluslararası Güzellik Ödülleri), International City Awards (Uluslararasi Şehir Ödülleri) gerçekleştirmiştir.

Aynı zamanda Show Max, Beyaz Tv ve Tv8 international Tv kanallarında; ekonomi ve iş dünyası programlarının TV yapımcılığını ve sunuculuğunu da üstlenmiştir. İş, sanat, cemiyet ve medya sektörünün buluşma alanı oluşturarak, uluslararası etkinlikler, organizasyonlar, kurumsal etkinlikleri (eğitim seminerleri vs.) dünya standartlarında düzenlemektedir.