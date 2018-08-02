Ata Demirer bağa girdi: 'Yimelere doyamayacaksınız'

Bozcaada'da bağ bozumu günleri yapıldığını, herkesi üzüm toplamaya ve yemeye beklediklerini söyleyen Ata Demirer, "Çavuş üzümü, çok özel bir sofra üzümü. Çok şekerli. Kendine has bir aroması, bir tadı var ve onu daha çok geliştirmek, tanıtmak istiyoruz. Yimelere doyamayacaksınız. O kadar söyleyeyim size. Hepinizi Bozcaada bağ bozumuna bekliyoruz'' diye konuştu.

Ata Demirer, Bozcaadalı üzüm üreticileri ve Kaymakam Mustafa Akın ile birlikte Çayır mevkiindeki bağda üzüm topladı. Makasla kestiği üzüm salkımlarıyla sepetini doldurdu. Bu sırada yaptığı espriler ile hem beraberindekileri kahkahaya boğdu, hem de Bozcaada'nın ünlü çavuş üzümünün tanıtımını yaptı.

Bozcaada Kaymakamlığı'nın desteğiyle, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve S.S. Bozcaada Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından çavuş üzümü pazarını genişletmek için başlatılan bağ bozumu turları devam ediyor.

'AYHAN SİCİMOĞLU BİLE BENİM KADAR LEZZETLİ YİYEMEZ'

Ata Demirer, toplayıp tadına baktığı çavuş üzümü için 'Efsane' tanımını yaptıktan sonra, "Ayhan Sicimoğlu bile benim kadar lezzetli yiyemez şu anda'' esprisiyle çevresindekileri güldürdü. ''Üzüm yerken, şekerden gidebilirim şu an. Bir tane üzümde bir kova şeker varmış gibi, ama doğal. Tanrının şekeri. '' diyerek çavuş üzümünden övgüyle bahsetti.

'ÇAVUŞ ÜZÜMÜNÜ BEKLEYEN BAZI TEHLİKELER VAR'

Çavuş üzümünü bekleyen bazı tehlikeler olduğuna vurgu yapan Ata Demirer ''Adamızda ev pansiyonculuğu biraz fazla gelişti. Doğal olarak çavuş üzümüne beklenen ehemmiyet gösterilememe ihtimalleri doğmaya başladı. Oysa ki bu çok kıymetli bir üzüm. Bağların yaşamasını istiyoruz. Siz sevgili vatandaşları çavuş üzümü yemeye, bol bol çavuş üzümü almaya ve üreticiyi bir şekilde desteklemeye bekliyoruz'' dedi.



