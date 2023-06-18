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Ata Demirer Bursa'daki fiyatlara anlam veremedi! "Bursa kebabı..."

18.06.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Ata Demirer memleketi Bursa'yı ziyarete gitti. Oyuncu ve komedyen buradaki yemek fiyatlarını görünce kendini tutamadı.

Ünlü komedyen Ata Demirer'in son dönem paylaşımlarında verdiği kilolar dikkatlerden kaçmamıştı. 5 ayda 22 kilo verdiğini söyleyen komedyen son paylaşımıyla dikkat çekti.

Ata Demirer Bursa'ya ziyarete gittikten sonra fiyatları görünce şaştı kaldı.

"1 latte 1 espresso 1 su = 170 TL, 1 porsiyon en iyisinden bursa kebabı 270 TL. Anlamadım ben..." notuyla yaptığı ve yemek fiyatlarına tepki gösterdiği paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ekran Alıntısı

Ata Demirer'e "Artık anlamıyoruz", "Anlamayı bıraktık", "Anlayan anlatsın" yorumları geldi.


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