MAGAZİN

Ata Demirer'den güldüren doğum günü klibi

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.07.2019 22:59 | Son Güncelleme

Turizm cenneti Bozcaada aşığı olan, 'Eyvah Eyvah' filmini de burada çeken Ata Demirer, tekneyle açıldığı ada açıklarında 47'nci yaş günü için klip çekti.

Ata Demirer'den güldüren doğum günü klibi

Çektiği ‘Eyvah Eyvah’ filmiyle adını Bozcaada ile bütünleştiren oyuncu ve komedyen Ata Demirer, 47 yaşına girdi. Yaklaşık 30 yıldır zamanının büyük bölümünü Bozcaada’daki evinde geçiren Ata Demirer, bu yaz mevsiminde de geleneği bozmadı.

Yapacağı doğum günü partisi öncesi arkadaşlarını da yanına alan Ata Demirer, tekneyle denize açılıp yaş günü için güldüren bir klip hazırladı.

"BENİ MAHVETTİN"

Demirer, klibi de sosyal medya hesabından, 'Hayat Dostlarla' mesajıyla takipçileriyle paylaştı.

Ata Demirer klipte, “Anacım beni 6 Temmuz 1972’de doğurmuş. Bugün benim doğum günüm, ama her günüm isyan. Sen nereden çıktın sarışın kız, beni mahvettin" diyor.

ata-demirer

Ardından yanındaki iki kadın arkadaşı, üzerinde 'İyi ki doğdun ATA' yazılı bir pastayı, ünlü oyuncunun yüzüne yapıştırıyor. Neye uğradığını şaşıran Ata Demirer, klibin son bölümünde gülümsediği siyah beyaz fotoğraf ile yıllara meydan okurcasına mutluluğunu takipçileriyle paylaşıyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Hayat dostlarla ????⚓️

Ata Demirer (@atademirerofficial)'in paylaştığı bir gönderi ()

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Ata Demirer doğum günü klip bozcaada

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