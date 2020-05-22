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Ata Demirer’den güldüren paylaşım!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2020 09:12 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla esprili yönünü gözler önüne seren Ata Demirer, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraf üzerinden koronavirüsü günlerine dair ümitsizliğini ortaya koydu.

Ata Demirer’den güldüren paylaşım!

Ev karantinası günlerini nasıl geçirdiğine dair paylaşımlarıyla takipçilerini durumu hakkında bilgilendiren Ata Demirer, uzun süredir devam eden ve belirsizliğini koruyan koronavirüsü salgınına dair bir paylaşımda bulundu.

Her ne kadar aralarında bizim de bulunduğumuz pek çok ülke normalleşme sürecini başlatmış olsa da tamamıyla eski günlere dönüşün pek de yakında olamayacağını Demirer hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile gösterdi.

Bir dönemin popüler yaşlandırma efektini kullanan Demirer, bu karenin altına da “Az kaldı be” notunu düştü.

Az kaldı be

Ata Demirer (@atademirerofficial)'in paylaştığı bir gönderi ()


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