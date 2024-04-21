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Ata Demirer kardeşi Cenk Demirer'le pozunu paylaştı! "Çok benziyorlar"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
21.04.2024 10:10
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Verdiği kilolarla adından söz ettiren Ata Demirer'in fit görünümü beğeni alıyor. Oyuncu bu kez kardeşiyle beraber paylaştığı pozla gündeme geldi. Oyuncunun hayranları kardeşini ona benzetti.

Ata Demirer kardeşi Cenk Demirer'le pozunu paylaştı! "Çok benziyorlar"

Son dönemde verdiği kilolar ile adından sıkça söz ettiren ünlü komedyen Ata Demirer 5 ayda 30 kilo verdiğini açıklamış ve hakkında çıkan mide ameliyatı haberleri yalanlamıştı.

Verdiği kilolarla adından söz ettiren Ata Demirer sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

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"ÇOK SEMPATİKLER"

Demirer, bu kez ise kardeşiyle olan benzerlikleriyle gündeme geldi. Instgaram hesabından erkek kardeşi Cenk Demirer'le olan pozunu paylaştı.

Usta oyuncunun paylaşımına hayranları tarafından hem beğeni hem de yorum geldi.

cenk demirer

Ünlü oyuncunun hayranları, "Çok benziyorlar", "İkisi de çok sempatik", "Birbirlerini andırıyorlar" gibi yorumlar yaptı.

Vitrin


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