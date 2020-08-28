Ata Demirer kırdı geçirdi! 'Engelledin'

Başarılı oyunculuğu ve imzasını attığı filmleriyle sevenlerinin gönlünde taht kuran Ata Demirer, aynı zamanda müziğe de yakın ilgi duyan bir isim…

Demirer’in bu albümleri arasında bulunan ve 2005 yılında çıkan Makara adlı çalışma ise özel bir yerde duruyor. Başarılı komedyenin esprili şarkı sözleri ile bezeli albümü üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen keyifle dinlenen ve güncelliğini koruyan bir çalışma olmayı başardı.

Ata Demirer’in Instagram hesabından paylaştığı son videoyu gören takipçileri de yıllar öncesine gitti ve oyuncunun Makara albümünü hatırladı.

Demirer, paylaştığı videosunda aynı tarzda bir şarkı söylerken görülüyor. Komedyen bu paylaşımına “Müjde ÇIKTI Küçük Berke ‘ENGELLEDİN'” notunu düştü.

