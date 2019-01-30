MAGAZİN

Ata Demirer ve Aslı Turanlı yaş farkı eleştirilerini ti'ye aldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.01.2019 16:41 | Son Güncelleme

46 yaşındaki komedyen Ata Demirer kendisinden 26 yaş küçük oyuncu sevgilisi Aslı Turanlı ile ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Demirer, sevgilisiyle arasındaki yaş farkına takılanlar için özel olarak bir video çekti.

Ata Demirer sevgilisi Aslı Turanlı ile yaş farkının eleştirilmesini ti’ye aldı.

Ata Demirer, sevgilisi Aslı Turanlı ile arasında olan yaş farkını eleştiren takipçileri için bir video çekti. Videoyu Aslı Turanlı Instagram hesabından ''Yıllar nasıl da geçiyor?'' notuyla paylaştı.

''GÜLMEYİ SEVİYORUZ''

Ata Demirer ve Aslı Turanlı, uzun süre sakladıkları aşklarını önceki akşam sosyal medya yoluyla ilan etmişti.

Turanlı, bu gelişme sonrası yaptığı açıklamada ''Bir süredir birbirimizi tanıyoruz. Çok fazla ortak noktamız var. Tiyatroyu, müziği, en çok da gülmeyi seviyoruz.Ata beni dinleyen, anlayan, bana öncelik veren biri. Dejenerasyondan uzak. Bana eski usul çıkma teklif etti. Güzel bir birlikteliğe başladık. Çok mutluyuz.'' demişti.

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