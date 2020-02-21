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Atakan'dan Aleyna Tilki'ye yanıt gecikmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2020 09:20 | Son Güncelleme

Sosyal medyada bir yayına katılan Atakan Kayalar, kendisine "Ruh eşimsin, seninle tanışmak istiyorum" diyen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi ve "Seni dinlemiyorum" dedi.

Sosyal medyada yayınlanan bir video ile tanınan Atakan Kayalar, Erol Köse'nin sunduğu TV programına katıldı. Program öncesinde Atakan ve ünlü müzik prodüktörü Erol Köse, Instagram'da bir video yayınladı.

Atakan bu videoda, kendisine sosyal medyada "Tanışmamız lazım Atakan, ruh eşim gibisin" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi.

Aleyna Tilki'den Atakan paylaşımı! 'Ruh eşim gibisin'Aleyna Tilki'den Atakan paylaşımı! 'Ruh eşim gibisin'

Erol Köse ile kamera karşısına geçen Atakan, Köse'nin sorduğu "Neler dinliyorsun Atakan" sorusuna, "Neler dinlemediğimi söyleyeyim ben, ondan sonrasında anlaşılacaktır. Rap ve Aleyna Tilki dinlemem" yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Atakan Kayalar, Aleyna Tilki,

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