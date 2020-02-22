Atakan Kayalar'ın 3 yıl önceki videosu ortaya çıktı! Enes Batur için olay sözler

Kitap mağazasında yaptığı konuşmayla sosyal medya gündemine oturan ve ardından televizyon kanallarında canlı yayınlara çıkmaya başlayan Atakan Kayalar'ın 3 yıl önce YouTube kanalına yüklediği videolar ortaya çıktı. 10 yaşındaki Kayalar, bir videosunda sosyal medya fenomeni Enes Batur'a gönderme yapıyor.

"ENES BATUR EN BÜYÜK HAYRANIM"

Magazin Tube sayfasının haberine göre: Son günlerde yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren ve çeşitli haber kanallarına çıkarak hayatını anlatan Kayalar'ın küçük bir Youtuber olduğu çıktı. Kendi kanalında çeşitli videolar çeken Kayalar'ın sosyal medyada çektiği videoların birinde "Enes Batur Sungurtekin en büyük hayranımdır" diyen Atakan daha sonra "Şaka yaptım ben Enes Batur'un hayranıyım, onu çok seviyorum" diyerek konuşmasına devam ediyor.

"ÖNCE ANNENE SAYGILI OLMAYI ÖĞRENMELİSİN"

Atakan Kayalar'ın kendisi hakkında söylediklerini duyan fenomen Enes Batur ise "Her şeyden önce annene saygılı olmayı öğrenmelisin" dedi. Kayalar'ın bir röportaj sırasında yanındaki annesine "Seni şöyle alalım" diyerek tepki gösterdi anlar sosyal medyanın gündemine oturmuş ve çok sayıda eleştiri almıştı.