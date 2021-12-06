D-100 Karayolu'nun Kadıköy istikameti, alt geçit çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. D-100 Karayolu'nun kapalı olması nedeniyle sürücüler "Peki Ataşehir D-100 karayolu çalışması ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

ATAŞEHİR D-100 KARAYOLU ÇALIŞMASI NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul Ataşehir D-100 Karayolu'nda gerçekleştirilena lt geçit çalışmalrının 30 gün süreceği belirtildi. Ataşehir D-100 karayolu, Altıntepe mevkiinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin alt geçit çalışması nedeniyle 05.12.2021 tarihinden itibaren Trafik akışı Kartal- Kadıköy istikametinde 3 şerit olarak yan yola alındı. 1. etap çalışmasının 30 gün süreceği öğrenildi.

Geçici olarak yan yola taşınan trafik akışı, Kartal'dan başlayan yoğunluğa sebep oldu. 5 Aralık'ta başlayan birinci etap çalışmaları 30 gün boyunca devam edecek.



