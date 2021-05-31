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Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imam hakkında suç duyurusu

31.05.2021 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Barosu, Üsküdar Yıldırım Beyazıt Camii eski imamı Mustafa Demirkan hakkında, Ayasofya Camii'ndeki programda Atatürk'ün manevi hatırasına hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imam hakkında suç duyurusu

Ankara Barosu tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen suç duyurusu dilekçesinde, imam Mustafa Demirkan'ın, 28 Mayıs günü 'Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi' kapsamında hafızlıklarını tamamlayan 136 öğrencinin katılımıyla Ayasofya Camii'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmaya yer verildi.

Dilekçede, imam Demirkan'ın, "Bu ve bu gibi mabetlerin mabet olarak kalması için inşa edilmiş. Öyle bir zaman geldi ki, bir asır gibi bir zaman içinde bu mabed-i şeriften Ezan-ı Muhammediye, namaz her şey yasak olarak müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim daha kafir kim olabilir. Yarabbi bu zihniyetin bir daha bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma" sözleriyle Mustafa Kemal Atatürk’e ve manevi şahsiyetine hakaret ettiği belirtildi.

Konuşmadaki sözlerin düşünceyi ifade etmek kapsamında değerlendirilemeyeceği vurgulanarak, Demirkan hakkında '5816 sayılı Atatürk Aleyhinde İşlenen Suçlar Kanunu'na muhalefet'ten gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılması talep edildi.

Kaynak: DHA

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