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Atatürk Havalimanı'nda tören hareketliliği! Tören alanı doluyor

29.05.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk Havalimanı’nda İstanbul’un fethinin 569. yılı kutlamalar ve millet bahçesi ilk fidan dikim töreni için hareketlilik başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenin saat 16.00'da başlaması bekleniyor.

Atatürk Havalimanı'nda tören hareketliliği! Tören alanı doluyor

Tören için Atatürk Havalimanı çevresinde erken saatlerden itibaren geniş güvenlik önlemi alındı. Öğle saatlerinden itibaren törene izlemeye gelenler giriş noktalarında kuyruk oluşturmaya başladı.

Elinde çiçeklerle törene gelen İbrahim Ertan, "Çiçeklerimiz, çok sevdiğimiz Cumhurbaşkanımızı karşılamak için. Ordu komutanımızı karşılamak için geldik. Niyetimiz bu çiçekleri Cumhurbaşkanı'na vermek" dedi. Kurban Ezin ise "Ben Cumhurbaşkanı ile yan yana namaz da kıldım ama, konuşamadım. Cumhurbaşkanımız 'ağaç dikmek için gelin' dedi. Onunla görüşmek dileğiyle geldim. Sayın Cumhurbaşkanı, bakanlar, ağaç dikilmesini söylüyorlarsa, biz de gönülden yapmalıyız" diye konuştu.

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"FRANKURT'TAN GELDİM"

Almanya'dan geldiğini dile getiren Mehmet Erdoğan ise "Frankfurt'tan geldim. Atatürk Havalimanı'ndaki törene katılmak için geldim. Cumhurbaşkanı'nı karşılamak için geldim, fidan dikeceğiz bugün. Bütün dünya görsün, Atatürk Havalimanı fidanlarla donanıyor. Buraya tekrar geleceğim" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda bugün yapılacak İstanbul'un fetih kutlamaları için dev bir sahne hazırlandı. Kutlamalarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşma yapacak. Etkinliğin yapılacağı alana çok sayıda bariyer yerleştirilirken, ses sistemi ve teknik çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor. Esat Kabaklı ve Yücel Arzen'in de konser vereceği kutlamalarda, çevre ve doğa bilinci sağlanması için etkinliklerin yapılacağı çadırlar yerleştiriliyor. Mehter takımı ve Yeniçerilerin olacağı kutlamalarda, Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşu da gerçekleştirecek. Kutlamaları takip edecek gazeteciler için de ayrı bir platform oluşturuldu.

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FİDAN DİKİM TÖRENİ İÇİN ÖRNEK BAHÇE OLUŞTURULDU

Fetih kutlamalarının ardından fidan dikimi töreninin yapılacağı Millet Bahçesi'nde de örnek bir bahçe oluşturuldu. Fethin yıl dönümünü simgelemek amacıyla alana 569 tane fidan dikildi. Bahçede temsili bisiklet ve yürüyüş alanları ve çardak bulunuyor. Bahçede 350 yıllık zeytin ağacı ve 40-50 yılllık ağaçlar da yer alıyor. İşçiler fidan dikim töreni için alanı temizlemeye, çiçekleri ve toprağı düzenlemeye devam ediyor. Atatürk Havalimanı'na yapılacak ve 5 milyon 61 bin metrekarelik alana kurulacak olan Millet Bahçesi'ne 145 bin 300 ağaç dikilmesi planlanıyor.

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İLK ETABININ 2023 MAYIS'INDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Millet Bahçesi'nde tüm bahçeyi boylu boyunca geçen bir dere yer alacak. İbreli ve yapraklı ağaçların birlikte kullanılmasıyla dört mevsim yeşil kalacak. Etkinlik Çayırı, 28 bin kişi kapasitesiyle büyük ve toplu etkinliklere ev sahipliği yapacak. 2 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip spor alanında aynı anda 300 kişi spor yapabilecek. 10 bin metrekarelik alanda 7 farklı konseptte çocuk oyun alanları yapılacak. Buradaki tüm peronlar, hangarlar ve binalar kalacak, restore edilecek ve bu binalarda ulusal ve uluslararası fuarlar ve sergiler düzenlenecek. Gençler için yazılım üretecekleri bilim merkezi oluşturulacak. Olası bir afet durumunda İstanbul’un afet toplanma alanı, deprem toplanma alanı da yine burası olacak. İlk etabın 2023 Mayıs'ında açılması planlanıyor. (DHA)

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İstanbul
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