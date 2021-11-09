HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Atatürk'lü 10 Kasım mesajları! Duygulu 10 Kasım mesajları ve sözleri

Atatürk'lü 10 Kasım mesajları! Duygulu 10 Kasım mesajları ve sözleri

09.11.2021 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938'de hayatını kaybetti. Her sene 10 Kasım'da Atatürk için yas tutulur. 10 Kasım'da sevdiklerinize gönderebileceğiniz duygulu 10 Kasım mesajları ve sözlerini derledik. Atatürk'lü 10 Kasım mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Atatürk'lü 10 Kasım mesajları! Duygulu 10 Kasım mesajları ve sözleri

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Dolmabahçe Sarayı'nda 09.05'te yaşamını yitirdi. Atatürk'e 1938'de siroz teşhisi konuldu. Türk milleti için önemli günlerden biri olan 10 Kasım'da sosyal medyadan paylaşabileceğiniz, sevdiklerinize, arkadaşlarınıza, akrabalarınıza gönderebileceğiniz duygulu 10 Kasım mesajları haberimizde yer alıyor.

Atatürk'lü 10 Kasım mesajları! Duygulu 10 Kasım mesajları ve sözleri

İŞTE DUYGULU 10 KASIM MESAJLARI!

  • Dünyanın ender yetiştirdiği eşsiz bir komutan ve dahi bir yönetici olan büyük Atatürk'ün dünya milletlerine bıraktığı bağımsızlık ve eşitlik düşüncesi, sonsuza değin takdirle tatbik edilecektir.

  • Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatanı ve milleti adına yaptığı büyük işler için şükranla anıyor, manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Ruhu şad olsun.

  • Bütün dünya 10 Kasım'da biz Almanların da dostluk ve saygı ile bağlı olduğumuz bir insanın hayatını ve eserlerini takdirle anmaktadır. Atatürk, daima Türkiye ile Avrupa arasında sıkı bağlar kurmaya çalışmıştır.

Atatürk'lü 10 Kasım mesajları! Duygulu 10 Kasım mesajları ve sözleri

  • Rüzgâr ağırdan eser, her 10 Kasım sabahı, her bir yere savurur, sararmış yaprakları. Hüzünlenir milletim, her 10 Kasım sabahı, çiçeklerle donanır, Anıtkabir yolları.

  • Dünya, bu savaş ve barış kahramanı büyük adamın ölümü ile yoksul düşmüştür.

  • Büyük Atatürk! Tarih seni bağımsızlığın baş mimarı olarak yazmakta, bütün uluslar senin manevi şahsiyetin önünde saygıyla eğilmektedir.

  • Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 10 Kasım'da da Atatürk'e olan bağlılığımızı ve sevgimizi ortak düşünce ve duygularla bir kez daha dile getiriyor, büyük önderimizi özlemle anıyoruz.

Atatürk'lü 10 Kasım mesajları! Duygulu 10 Kasım mesajları ve sözleri

  • Bir ülkenin onur ve haysiyetini koruyarak, çağdaş ve örnek bir cumhuriyet haline getirilebileceğini bütün dünyaya gösteren ve bunu tarihe altın harflerle yazdıran büyük Atatürk! Sen milletinin gönlünde ebedi yaşayacaksın.

  • Unutturamaz seni hiç kimse unutulsak da biz. Her yerde sen her şeyde sen bilmem ki nasıl söylesem. Atam rahat uyu. Emanetini çiğnetmeyiz. Her birimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz.

  • Türk Milletinin her bir ferdi Atatürk'ün getirdiği ilke ve devrimlerin gönüllü ve azimli birer koruyucusu olmaktan büyük bir onur duymaktadır.

  • Boğazımızda kocaman bir düğüm olur her On Kasım'da. Geçen her yıl seni daha da çok aratır oldu. Sen bize bu cennet vatanı bıraktın Allah da seni cennet yurtlarında barındırsın.

  • Atatürk, tarihte teşkilatçı bir dahi, bir milletin harikalar yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtarıcısı olarak kalacaktır.

Atatürk'lü 10 Kasım mesajları! Duygulu 10 Kasım mesajları ve sözleri

  • Mustafa Kemal; bir millet, bütün vasıtalarından mahrum edilse dahi, kendini kurtaracak vasıtaları yaratabileceğini ispat eden adamdır.

  • Ufukta bir ışık belirdi 10 Kasım sabahında , güneş doğmuyor , hava kararık sokaklar ıssız … Cumhuriyet ağlıyor!

  • Unutturamaz seni hiç kimse unutulsak da biz. Her yerde sen her şeyde sen bilmem ki nasıl söylesem. Atam rahat uyu. Emanetini çiğnetmeyiz. Her birimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz.

  • Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince, siyah bir bulut gelir, Anıtkabir üstüne. Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince, siyah çiçekler açar, Çankaya tepelerinde. Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince, siyah güvercinler uçar, Ankara'nın üzerinde. Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince, gökyüzü siyah olur, ülkenin her yerinde.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Skandal olay! Bebek doğduğunda gerçek ortaya çıktıSkandal olay! Bebek doğduğunda gerçek ortaya çıktı
PARTNER "Bugün aşırı pozitifim" "Bugün aşırı pozitifim"
10 Kasım şiirleri, sözleri ve mesajları! 10 Kasım şiirleri, sözleri ve mesajları!
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kemal Atatürk

En Çok Okunan Haberler

Ev alım-satımında yeni düzenleme!

Ev alım-satımında yeni düzenleme!

Mecliste Lütfü Türkkan tartışması! AK Partili ismin 'Başak Demirtaş' açıklamasına Yavaş'tan yanıt

Mecliste Lütfü Türkkan tartışması! AK Partili ismin 'Başak Demirtaş' açıklamasına Yavaş'tan yanıt

Meral Akşener'den Lütfü Türkkan açıklaması

Meral Akşener'den Lütfü Türkkan açıklaması

Komünist Başkan: Çalışma saatini 8'in altına düşüreceğiz

Komünist Başkan: Çalışma saatini 8'in altına düşüreceğiz

Benzine indirim geliyor!

Benzine indirim geliyor!

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Kolileri alan aracına yükledi! Türk TIR'ını yağmaladılar

Kolileri alan aracına yükledi! Türk TIR'ını yağmaladılar

Sağlıklı dişler için hangi ağız bakım suyu kullanılmalı?

Sağlıklı dişler için hangi ağız bakım suyu kullanılmalı?

Rektörden heykel açıklaması: Bazı şeylerin fiyatları sorgulanmaz

Rektörden heykel açıklaması: Bazı şeylerin fiyatları sorgulanmaz

Giriş-çıkışlar denetim altında! Komandolar koruyor

Giriş-çıkışlar denetim altında! Komandolar koruyor

AK Partili Yavuz: Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor

AK Partili Yavuz: Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.