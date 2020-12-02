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Atatürk'ü Fikret Kuşkan canlandıracak

02.12.2020 17:45 | Son Güncelleme:
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Atatürk'ü Fikret Kuşkan canlandıracak

Fikret Kuşkan, Mehmet Akif Ersoy’un İstiklâl Marşı’nı yazarken yaşadıklarını konu alan 'Akif' filminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıracak.

Mehmet Akif Ersoy’un İstiklâl Marşı’nı yazarken yaşadıklarını konu alan 'Akif' filminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıracak oyuncu belli oldu. Fikret Kuşkan, bu önemli role hayat vermek üzere yapımcılarla el sıkıştı. Yapımcılığını Harun Türk ve Baran Mayda’nın, yapımını ise Tarçın Film’in üstlendiği projede, Mehmet Akif Ersoy’u Yavuz Bingöl canlandıracak.

100 YIL SONRA VİZYONDA

Kadrosunda Murat Han, Hazım Körmükçü, Mine Çayıroğlu, Erkan Bektaş ve Ruhi Sarı gibi usta isimlerin yer aldığı, yönetmen koltuğunda Sadullah Şentürk’ün oturduğu ‘Akif’in çekimleri İstanbul, Ankara, Eskişehir, Kastamonu ve Konya’da gerçekleştirilecek. Yapım, İstiklâl Marşı’nın kabulden tam 100 yıl sonra; 12 Mart 2021’de vizyona girecek.


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