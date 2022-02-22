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Atatürk'ün imkansız aşkı Dimitrina Kovaçev kimdir? Atatürk'ün aşık olduğu Dimitrina Kovaçev kimin kızı?

22.02.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk Türk tarihinde çok büyük öneme sahip bir kişiliktir. Katıldığı savaşlarla kazdığı savaşlarla Atatürk geçmişimizin ve tabii ki geleceğimizin mimarı olmuştur. Atatürk her şeyden önce bir askerdi evet biliyoruz ama kaçımız Atatürk'ün imkansız aşkı Dimitria Kovaçev hakkında bilgiye sahibiz. Atatürk ve Dimitria Kovaçev arasında ne vardı? İşte Atatürk ve Dimitria Kovaçev'e dair merak edilen detaylar!

Atatürk'ün imkansız aşkı Dimitrina Kovaçev kimdir? Atatürk'ün aşık olduğu Dimitrina Kovaçev kimin kızı?

Büyük önder Atatürk ile Dimitrina Kovaçev filme konu oluyor. Atatürk'ün Dimitrina Kovaçev'e olan imkansız aşkı beyazperde de anlatılacak. Bu haber sonrası Dimitrina Kovaçev merak edilen isimlerden biri oldu. Atatürk'ün imkansız aşkı Dimitrina Kovaçev'in kim olduğu aramaları hız kazandı.Tarih kitapları pek çok tarihi olayı yazar ancak bazı aşkları yazmaz. Atatürk'ün imkansız aşkı Dimitrina Kovaçev'e öyle her yerde rastlayamayız. Tarih, tarihte kaldı demiyoruz ve Atatürk ile Dimitrina Kovaçev arasındaki aşk 'Dimitrina' adıyla sinema filmi haline geliyor.

ATATÜRK'ÜN AŞIK OLDUĞU DİMİTRİNA KOVAÇEV KİMDİR?

Mustafa Kemal Atatürk, daha otuzlu yaşlarındayken genç bir subayken Sofya Askeri Ataşeliği’ne atanır. Burada General Stilyan Kovaçev’in kızı Dimitrina ile tanışır birbirlerine aşık olurlar ve Atatürk hiç vakit kaybetmeden evlenme teklif eder. Bu teklif güzeller güzeli Dimitrina tarafından büyük bir mutlulukla kabul edilse de bu büyük aşk evlilikle neticelenmez. Dimitrina Kovaçeva Bulgaristan'ın ünlü komutanlarından biri olan General Stilyan Kovaçev ile Ana Kovaçeva'nın kızıdır. Dimitrina Kovaçeva'nın çok iyi piyano çaldığı ve herkesi büyüleyen efsanevi bir güzelliği olduğu anlatılır.

ATATÜRK VE DİMİTRİNA KOVAÇEV FİLME KONU OLUYOR?

Mustafa kemal Atatürk’ün Bulgar Dimitrina Kovaçev'e olan imkansız aşkı, 'Dimitrina' adıyla beyazperdeye taşınıyor. Atatürk'ün ‘Gençliğimi bıraktım Sofya’da’ dediği Dimitrina'da başrolleri hangi oyuncuların paylaşacağı ise henüz netlik kazanmadı. Atatürk'ün Dimitrina Kovaçev'e olan aşkını anlatacak film, ve Dilberay'ın ortak yapımcılarından Fikri Harika Prodüksiyon imzasıyla çekilecek ve Ekim 2023'te vizyona girecek.

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Mustafa Kemal Atatürk
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