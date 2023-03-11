Ateş Böceği filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ateş Böceği filmi nerede çekildi? Tarık Akan ve Necla Nazır'lı Yeşilçam kuşağı!

Ateş Böceği filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. İzleyiciler meşhur Yeşilçam filminin nerede çekildiğini merak ediyorlar. 48 yıl önce çekilen Ateş Böceği filmi hala ilk günkü heyecanla izlenmeye devam ediyor. Birbirinden ünlü isimleri kadrosunda bulunduran filmde Tarık Akan 'Tarık' karakterine, Necla Nazır 'Necla' karakterine ve Hulusi Kentmen de 'Dede' karakterine hayat veriyor. İşte Ateş Böceği filmi konusu, oyuncuları ve çekim yerleri...

ATEŞ BÖCEĞİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ateş Böceği filminin çekimlerinin büyük bir kısmı İzmir'de yapılmıştır. Bazı sahneleri ise İstanbul'un muhtelif semtlerinde gerçekleştirilmiştir.

ATEŞ BÖCEĞİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmde işportacı olan Tarık, müşterisini soyan adamı yakalamak için çözüm ararken daha çok para kazanmanın yolunu bulur. Yeni müşteriler avlamak için yolunun tesadüfler içerisinde karşılaştığı yankesici Necla ile ortak olmak ister. İki genç birbirlerine ilk etapta hiç güvenmezler. Çünkü ikisi de kolay yoldan para kazanmanın yolunu bulmuş uyanık tiplerdir.

Tarık, satacağı ürünleri halka açık bir yerde tanırken toplanan kalabalıktan Necla, el çabukluğu ile cüzdanları cebine indir. Ancak bir adamın onu yakalayıp şikayetçi olması ile işlerin seyri değişecektir. Tarık ile Necla’nın inatlaşmaları, tatlı tartışmaları izleyiciyi güldürmeyi başarıyor.

Günler sonra Necla, yaptıklarından pişman olarak çok zengin olan dedesinin (Hulusi Kentmen) yanına dönme kararı alır. Ancak fark eder ki kalbinde anlamlandıramadığı bir acı vardır. O acısın sebebi Tarık ile birbirlerine olan aşk duygularının ta kendisidir. Filmin yönetmenliğini usta yönetmen Osman Fahri Seden üstlenmiştir.

ATEŞ BÖCEĞİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Ateş Böceği filminin oyuncu kadrosunda,

Tarık Akan

Necla Nazır

Hulusi Kentmen

Osman Fahir Seden

Muharrem Gürses gibi isimler yer alıyor.



