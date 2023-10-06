ATEŞ KUŞLARI 26. BÖLÜM ATV CANLI İZLE! Ateş Kuşları yeni bölümde neler olacak? Son bölüm özeti ve ATV yayın akışı

Ateş Kuşları İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik ve Erdem Şanlı gibi isimleri bir araya getirdi. ATV'nin cuma akşamlarının en çok izlenen yapımlarından olan dizisi Ateş Kuşları, yeni bölümü ile büyük bir heyecanla bekleniyor. Gülayşe doyamadığı babasının ölümüyle yıkılmasıyla birlikte heyecanın iyice arttığı Ateş Kuşları 26. bölüm ile bu akşam izleyiciyle buluşacak. İşte Ateş Kuşları 26. bölüm detayları ve ATV yayın akışı...

ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜM ÖZETİ

Gülayşe doyamadığı babasının ölümüyle yıkılır ancak ayağa kalkmak zorundadır. Artık ipleri eline alacaktır. Eyüboğlu'nun en büyük hissedarı olarak babasının emanetini Kara ve Naz'dan kurtarmaya kararlıdır. Peki, diploması dahi yokken bunu nasıl başaracaktır? Gülayşe'nin şimdi tüm hayallerini gerçekleştirebilecek kadar gücü vardır. Bu güçle kimsesiz çocuklara yurt yapabilmek için mola yerindeki ev ile birlikte Ateş Kuşları'nı ezip geçecek midir? Tüm şartlar tersine dönmüşken, Gülayşe geçmişe mi takılacak yoksa, yeni bir gelecek mi yazacak?

ATEŞ KUŞLARI 26. BÖLÜM FULL İZLE!

Kara'nın böbreği iflas eder. Gülayşe ise bu sayılı günleri kalmış adama evlilik teklifi eder. Oysa Barbaros'un yüzüğünü aynı ona olan aşkı gibi hala yüreğinde saklıyordur. Peki, tüm bunlara rağmen Gülayşe neden Kara'yı seçti? Barbaros, Gülayşe'nin başkasına evet dediğini duyunca bütün gemileri yakmayacak mı? Gülayşe, Feza'yı yakalamak için yem olacaktır. Ama onun için dünyayı yakmaya hazır Barbar, Gülayşe'nin tehlikeye girmesine nasıl izin verecek? Gülayşe bunu gizleyerek yapabilecek mi? Üstelik Barbar, Hacer'le Hacı Hafız'ın korumalık teklifini kabul etmişken...

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Bir Küçük Gün Işığı

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

03:20 Mutfak Bahane

04:20 Mutfak Bahane

05:20 Bir Küçük Gün Işığı

