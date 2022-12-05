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Ateş Kuşları dizisi ne zaman başlıyor? Ateş Kuşları konusu nedir? Hande Soral, İlayda Alişan oyuncu kadrosunda!

05.12.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ateş Kuşları dizisi tanıtımıyla dikkat çekiyor. Dizi hakkında detaylar merak konusu oldu. Ateş Kuşları dizisinin oyuncu kadrosunda Hande Soral, İlayda Alişan, Burak Tozoparan, Görkem Sevindik gibi isimler yer alıyor. Peki Ateş Kuşları dizisi ne zaman başlıyor? Ateş Kuşları konusu nedir? İşte tüm detaylar...

Ateş Kuşları dizisi ne zaman başlıyor? Ateş Kuşları konusu nedir? Hande Soral, İlayda Alişan oyuncu kadrosunda!

Ateş Kuşları dizisi ekranlarda yerini almaya hazırlanıyor. Tanıtımıyla seyircilerin dikkatini çeken Ateş Kuşları dizisi hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Dizinin yayın tarihi ve konusu merak ediliyor. Peki Ateş Kuşları dizisi ne zaman başlıyor? Ateş Kuşları konusu nedir? İşte detaylar...

ATEŞ KUŞLARI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ateş Kuşları dizisinin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Detaylar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Ateş Kuşları dizisi ne zaman başlıyor? Ateş Kuşları konusu nedir? Hande Soral, İlayda Alişan oyuncu kadrosunda!

ATEŞ KUŞLARI KONUSU NEDİR?

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır. Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.


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