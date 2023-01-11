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Ateş Kuşları konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Ateş Kuşları dizisi konusu oyuncuları ve isimleri

11.01.2023 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv'nin yeni dizisi Ateş Kuşları 13 Ocak Cuma günü ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Yapımını Bozdağ Film'in, yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği dizinin başrollerini ise Hande Soral ve Görkem Sevindik paylaşıyor. Peki, Ateş Kuşları konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Ateş Kuşları dizisi konusu oyuncuları ve isimleri...

Ateş Kuşları konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Ateş Kuşları dizisi konusu oyuncuları ve isimleri

Ateş Kuşları dizisi bu cuma ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Farklı hikayesi ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çeken dizide Hande Soral ve Görkem Sevindik başrolde. Tanıtımları ile büyük beğeni toplayan dizi için geri sayım başladı. Peki, Ateş Kuşları konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte yeni dizi Ateş Kuşları hakkında tüm merak edilenler...

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ATEŞ KUŞLARI KONUSU NEDİR?

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır. Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Kendilerine Köksüzler diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve Köksüzlerden Ateş Kuşlarına dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.

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ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI KİMLER?

Yapımcılığını Bozdağ Film'in üstlendiği Ateş Kuşları'nda İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Emir Çubukçu, Erdem Şanlı, Serkan Ercan, Boncuk Yılmaz, Gonca Cilasun, Lilya İrem Salman, Sedef Akalın, Ozan Ağaç gibi isimler yer alıyor. Başarılı oyuncuları bir araya getirecek olan yapım, kadrosuyla iddiasını gösterdi.

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Hande Soral Görkem Sevindik Oyuncu turu

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