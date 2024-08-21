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  4. Ateş Kuşları'nın Mercan'ıydı... Hande Soral'ın yeni adresi belli oldu

Ateş Kuşları'nın Mercan'ıydı... Hande Soral'ın yeni adresi belli oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.08.2024 17:01
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Kendisi gibi oyuncu İsmail Demirci ile mutlu bir evliliği olan Hande Soral son olarak Atv ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmıştı. Yeni sezonda hangi projede yer alacağı merak edilen Hande Soral'ın adresi belli oldu.

MYNET-2015 yılında aşk yaşamaya başlayan ve 2017'de nikah masasına oturan Hande Soral ile İsmail Demirci, geçtiğimiz yıl oğulları Ali'yi kucaklarına almıştı.

Şimdilerde eşi ve oğluyla yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Hande Soral son olarak Atv ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmıştı.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hande Soral'ın yeni adresi belli oldu. Soral, Özer Feyzioğlu'nun yöneteceği başrollerini Kerem Alışık ile Şenay Gürler'in yer aldığı proje için anlaşma sağladı.

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EL SIKIŞTI

Hande Soral Üs Yapım imzalı filmin patronu Süreyya Yaşar Önal'la el sıkıştı. Soral, “Akıldan Kalbe‘ filminde “Defne” karakterini canlandıracak. Çekimler eylül ayının ilk haftasında başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Soral İsmail Demirci
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