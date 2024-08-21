Ateş Kuşları'nın Mercan'ıydı... Hande Soral'ın yeni adresi belli oldu

MYNET-2015 yılında aşk yaşamaya başlayan ve 2017'de nikah masasına oturan Hande Soral ile İsmail Demirci, geçtiğimiz yıl oğulları Ali'yi kucaklarına almıştı.

Şimdilerde eşi ve oğluyla yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Hande Soral son olarak Atv ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hande Soral'ın yeni adresi belli oldu. Soral, Özer Feyzioğlu'nun yöneteceği başrollerini Kerem Alışık ile Şenay Gürler'in yer aldığı proje için anlaşma sağladı.

EL SIKIŞTI

Hande Soral Üs Yapım imzalı filmin patronu Süreyya Yaşar Önal'la el sıkıştı. Soral, “Akıldan Kalbe‘ filminde “Defne” karakterini canlandıracak. Çekimler eylül ayının ilk haftasında başlayacak.