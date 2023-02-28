Ateş Kuşları’nın yıldızı İlayda Alişan dizide tesettüre girdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Sevilen isim İlayda Alişan güzelliği ile adeta büyülüyor. Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Süveyda karakteri ile oyunculuğu çok beğenilen Alişan şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları’nda rol alıyor.

Gülayşe karakterine hayat veren Alişan’ın yeni bölüm fragmanında tesettüre girdiği görüldü.



Dizinin takipçileri sosyal medyada "Bu tatlılık karşısında artık bayılacağım", "Çok yakışmış", "İlk defa dizide başörtüsü güzel bağlanmış" yorumlarında bulundular.



İlayda Alişan en son Seversin dizisinde Burak Yörük ile başrolü paylaşmıştı. 1996 doğumlu güzel oyuncunun rol aldığı yapımlar arasında Çukur, Bir Çocuk Sevdim ve Şampiyon da bulunuyor.



Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonlu olan güzel oyuncu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü mezunu.





