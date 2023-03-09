Atık eş anlamlısı nedir? Atığın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Atık sözcüğü günlük konuşma dilinde veya yazılı metinlerde karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Bu sözcük Türkçe kökenlidir. “Atmak” fiilinden çevrilerek, dilimize girmiştir. Atmak sözcüğünün sonuna “–ak, -ek” yapım ekleri gelerek atık sözcüğü ortaya çıkmıştır. Türk Dil Kurumuna göre atık sözcüğünün manaları şu şekildedir:

(İsim) Fabrika, ev, hastane gibi pek çok alanda kullanılmış, işlenemez duruma gelmiş, etraf için zararlı olan her türlü cisim

(İsim) Üretimden tüketime kadar olan tüm evrelerde ortaya çıkan ve kullanıcının artık işine yaramayan maddelerin tümü

(Sıfat) Atılan ya da atılmış

Ayrıca atık sözcüğünün içerisinde geçtiği "nükleer atık", "atık su", "evsel atık", "atık kâğıt", "tıbbi atık", "endüstriyel atık", "katı atık", "inşaat atığı" gibi birçok birleşik kelime de bulunur.

Atık kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Atık sözcüğü cümle içerisinde genellikle isim veya sıfat hâliyle kullanılmaktadır. Anlamdaş sözcükler cümle içerisinde birbirleriyle yer değiştirdiklerinde o cümlenin yapısında herhangi bir bozukluğa yol açmamaktadır. Ayrıca eş anlamlı sözcüklerin kullanımı, cümlede tekrara düşmenin önüne geçer. Atık kelimesinin eş anlamı olan sözcük yoktur. Atık eş anlamlısı olarak genellikle "çöp" kelimesi kullanılsa da çöp atığın eş anlamlısı olan bir sözcük değildir.

Atığın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçemizde yer alan sözcüklerin eş anlamlı karşılıklarını öğrenmek, cümlelerin daha zengin durmasında epey etkilidir. Atık eş anlamlısı olan bir sözcük olmadığı için atık kelimesiyle ilgili bazı örnek cümleler kurmamız gerekirse: