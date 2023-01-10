Kızmak eş anlamlısı nedir? Kızmak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kızmak kelimesi Türkçede fiil olarak kullanılan kelimelerden biridir ve fiil olduğunu gösteren mastar eki "-mAk" ile birlikte sözlükte geçer. Kızmak kelimesini cümle içinde pek çok farklı formda görebiliriz çünkü fiil olan bu kelime sonuna bazı ekler alarak değişmektedir. Kızmak kelimesi temelde içerdiği anlamın yeni sıra mecazi olarak farklı anlamlar da kazanmıştır. Kızmak kelimesinin Türk Dil Kurumu tarafından tanımlanmış anlamları şunlardır:

Isıtılan ya da ısıtılmış bir nesnenin sıcaklığının artması

Hayvanların çiftleşmek istemesi

Dişi kuşların zamanı gelince kuluçkaya yatma isteğini göstermek

(mecaz) Öfkelenmek, sinirlenmek

Kızmak fiilinin mecaz anlamı ve farklı kullanımları aslında temel anlamı olan çok ısınmak, çok sıcak olmak anlamından türemiştir. Kızmak kelimesinin temel anlamlarından bir diğeri de hayvanların çiftleşme isteği ve dişi kuşun kuluçkaya yatma isteğidir. Duygu anlamındaki öfkelenmek, sinirlenmek ifadesi de kızmak fiilinin temel anlamı olan çok ısınmaktan yola çıkarak kullanıma girmiştir.

Kızmak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Kızmak kelimesi mastar eki almış hâlde bulunan fiil türündeki bir sözcüktür. Kızmak fiili, canlı ve cansız nesnelerin çeşitli durumlarını açıklamak için kullanılmaktadır. Zaman içinde farklı anlamlar kazanan ve mecaz anlamları da bulunan kızmak kelimesi pek çok eş anlamlı kelimeye sahiptir.

Kızmak fiili öfkelenmek, sinirlenmek gibi mecaz anlamlara gelebildiği gibi çok ısınmak veya hayvanların çiftleşme isteği gibi temel anlamlara da gelebilir. Bu çeşitli anlamları düşünüldüğünde kızmak kelimesinin eş anlamı olan kelimeler vardır. Kızmak eş anlamlısı olan kelimeler:

Asabileşmek

Celallenmek

Gazaplanmak

Gerilmek

Hiddet etmek

Hiddetlenmek

Kakımak

Öfkelenmek

Gazaplanmak

Kızmak kelimesinin eş anlamı olan kelimeler daha çok kelimenin mecaz anlamını karşılayan ve duygu ifade eden sözcüklerdir.

Kızmanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kızmanın eş anlamlısı olan kelimeler ile örnek cümleler oluşturulduğunda bu cümle sayıları istenildiği kadar artırılabilir. Kızmak eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

Onun bu konuda çok hassas olduğunu biliyorsun, çok çabuk celallenmekte zaten.

Öfkelenmek kişiye çok ağır sonuçlar getirebilir çünkü öfkeyle hareket eden doğru ve mantıklı düşünemez.

Dedem çok sakin görünür ancak saygısızlığa hiç tahammülü yoktur anında hiddetlenir.

Ne bu asabileştiğin, evin huzurunu kaçırdığın yeter.

Ortalık iyice gerilmiş, biraz dışarı çıkıp hava alalım.

Hiddetlenme, sakinliğini korumaya çalış.

Kızmak kelimesinin eş anlamı olan kelimeler ile kurulan bu cümlelerde fiilin farklı formlarda kullanıldığını görmekteyiz. Cümle içinde fiilin mastar hâlini değil çekimli hâlerini kullanmak gerektiği için kelime farklı eklerle ifade edilir.