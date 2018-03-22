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Atilla Saral her şeyini sattı köy hayatına döndü!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.03.2018 21:14 | Son Güncelleme

Bir dönemin en gözde model ve oyuncularından biriydi. Bir villası, gösterişli bir hayatı vardı. Tam 25 yıllık kariyerin ardından "Geldik, gidiyoruz, yeter artık!" deyip her şeyini sattı ve kendini Ege'de bir köye attı.

Atilla Saral her şeyini sattı köy hayatına döndü!

Model ve oyunculuk kariyerini uzun yıllar sürdürdükten sonra İstanbul'daki gösterişli hayatını bir yana bırakan Atilla Saral, tam 25 yıllık kariyerin ardından "Geldik, gidiyoruz, yeter artık!" deyip her şeyini sattı ve kendini Ege'de bir köye attı.

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Şimdi yılın belli aylarında doğanın ortasındaki küçücük kulübesinde yaşıyor, bazı zamanlar da çantasını sırtına alıp dünyayı geziyor. Model olarak başladığı kariyerini oyuncu olarak sürdüren bir dönemin en çok aranan oyuncularından biri olan Atilla Saral, birkaç yıl önce radikal bir karar alıp yaşadığı villayı ve lüks cipini sattı.

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Kazancıyla Asos ile Küçükkuyu arasında arazi aldı. Sevgilisi İnci Türkay ile birlikte 15 metrekarelik bir konteyner ve 20 metrekarelik bir karavanda yaşamaya başladı.

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Bahçesi, bahçesindeki hayvanlar, çiçekler, meyveler arasında yaşamını sürdüren Saral, aynı zamanda bir plaj işletiyor.

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Doğanın içinde bir yaşam seçen Saral ve Türkay sık sık da geziye çıkıp dünyayı dolaşıyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
Atilla Saral inci türkay

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ATİLLA BENDE KENDİME YER ARIYORUM VARMI ORDA BANA YER 5 ALTI METRE YER OLSA BANA YETER UFAK ÇATIRLIK EKMEK YEMEK İSTEMEM HARBİDEN KENDİ KENDİME YETERİM İSTERSEN SANA YARDIMCIDA OLURUM PARADA İSTEMEM YER VARMI ATİLLAAA HEEEE
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