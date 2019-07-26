Atilla Taş'tan Seray Sever'e sert tepki

TV8 ekranlarında 'Gel Yazın Konuşalım' isimli programda Hakan Hatipoğlu ile program sunan Seray Sever, toplumda yaşanan sorunlarla ilgili söyledikleriyle herkesi şaşırttı.

Programda Hakan Hatipoğlu 'İnsanların hayatları zor; ekonomik problem çeken var nasıl gülsün bu insan' deyince Sever "Çalışırsın kazanırsın; millet işi de beğenmiyor. O ucuz bu pahalı; üretirsin kardeşim! Fasulye pahalı! Pahalıysa pahalı ne yapacaksın fasulye yemeyeceksin o zaman ucuz sebze yiyeceksin" diyerek yanıt vermişti.

Bu sözlerin ardından Sever'e tepki yağdı. Tepki gösterenlerden biri de Atilla Taş idi.

Taş Twitter hesabından "Seray Sever bu ne bilmişlik yahu! Misafir çocuğu gibisin çimdiklik. Bomba düşmedi diye sevinelim mi? Millet aç aç! Senin gibi tuzu kuru değil herkesin. Sırça köşklerinizden bakınca öyle mi görünüyor ülke? Bir bitmediniz arkadaş yahu!"