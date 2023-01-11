Atmak zıt anlamlısı nedir? Atmak kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Atmak kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Dilimizde kullanılan fiillerin neredeyse hepsi Türkçe kökenli kelimelerdir. Eski Türkçede "fırlatmak" anlamında kullanılan "at-" fiilinden evrilmiştir. Uzun yıllardan beri dilimizde olan ve günlük yaşamda sık bir şekilde kullanılan atmak sözcüğü Türk Dil Kurumuna göre otuzdan fazla anlam karşılığına sahiptir. Atmak kelimesinin en sık kullanılan anlam karşılıkları:

Bir cismi herhangi bir tarafa ya da belli bir yöne doğru fırlatmak.

Herhangi bir şeyi yere doğru bırakmak

Bir kişinin ilişiğini kesmek

Koymak

Uzatmak

Rastgele bir kenara bırakmak

Atmak kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Dilimizde yer alan her kelimenin zıt anlamlısı olmasa da pek çok kelimenin zıt yani karşıt anlamı bulunur. Kelimelerin zıt anlamlılarını kullanırken mutlaka o iki kelimenin aynı anlam doğrultusunda zıt olmalarına dikkat etmek gerekir. Zıt anlamlı kelimeler hem aynı görevde hem de aynı bağlamda kullanılmalıdır. Türkçede genellikle sıfat ve zarfların, bazı durumlarda da isimlerin zıt anlamlısı bulunur.

Bu bağlamda incelendiğinde atmak kelimesinin zıt anlamı olan herhangi bir kelime karşımıza çıkmaz. Türk Dil Kurumu atmanın zıt anlamlısı olarak herhangi bir kelime belirtmemiştir. Cümle içerisinde atmak zıt anlamlısı olarak kullanabileceğimiz bir kelime yoktur. Atmanın zıt anlamlısı olarak kelimenin olumsuz hâli olan "atmamak" kelimesinin kullanılması da hatalıdır. Tutmak ve yakalamak kelimeleri de atmak zıt anlamlısı olarak kullanılsa da yine bu kelimeler atmakla tam olarak zıt anlam karşılığında değildir.

Atmanın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Türk Dil Kurumu atmak kelimesinin zıt anlamı olan bir kelime belirtmediği için atmanın zıt anlamlısı kelimelerle örnek cümleler kuramayız. Atmak kelimesiyle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse: