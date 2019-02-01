ATV'nin yeni dizisi Hercai'de sürpriz değişiklik!

Mia Yapım'ın atv için hazırladığı 'Hercai' dizisinin çekimleri yeni yönetmeni Cem Karcı ile sil baştan yapılıyor.

Medyatava'nın haberine göre, önceki hafta Mardin'de çekimlere başlayan usta yönetmen Cemal Şan geçen cuma sosyal medyadan yaptığı "Hercai dizisi ile hiçbir ilişkim kalmamıştır. Görevi teslim alacak yönetmen arkadaşa başarılar dilerim" açıklamayla dizi ekibinden ayrıldığını duyurmuştu.

Önceki akşam da usta oyuncu Servet Pandur projeden ayrıldığını sosyal medya sayfasından şu sözlerle duyurdu:

"Sevgili takipçilerim Hercai dizisiyle herhangibir ilişkim kalmamıştır. Bu yüzden etiketleme yapmazsanız çok sevinirim. Projedeki tüm arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum."

Servet Pandur'un yerine 'Hercai' dizisinin kadrosuna Feride Çetin katıldı.



