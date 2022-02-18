AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı 2022? Ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçları AKSİS sorgulama ekranı!

AUZEF sınav sonuçları için geçtiğimiz hafta sonu sınava giren İstanbul üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin meraklı bekleyişi sürüyor. Gözler 12 Şubat ve 13 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen AUZEF telafi/bütünleme sınavlar sonuçları için yapılacak açıklamaya çevrildi. Bu kapsamda AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı 2022? Ne zaman açıklanacak? soru ve konu başlıkları öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. AUZEF sınav sonuçları AKSİS sorgulama ekranı ile AUZEF sınav sonuçları ile ilgili bilgileri sizler için derledik.

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2022?

AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin tarih bilgisi, henüz İstanbul üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından paylaşılmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF Telafi (Bütünleme) sınav sonuçları ilk olarak AUZEF'in internet sitesinden ilan edilecek.

Öğrencilerin aldıkları puanı görüntülemek için AKSİS giriş ekranını açarak kontrol etmesi gerekiyor.

AUZEF SINAV SONUÇLARI AKSİS SORGULAMA EKRANI

İstanbul üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri telafi (Bütünleme) sınav sonuçları için aşağıdaki linke tıklayarak AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapıp durumlarını kontrol edebilirler.

AKSİS SORGULAMA EKRANI:

https://aksis.istanbul.edu.tr/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f

AUZEF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ SON GÜN NE ZAMAN?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı kayıt yenileme işlemleri 14-18 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde :

Referans numaranızı almak için http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile otomasyon sistemine giriş yapınız. “OBS-Harç Bilgileri” kısmından “Referans Numarasına” ve ödeme tutarınıza ulaşabilirsiniz. Ödemenizi referans numarası ile Halkbank Şube/ATM’lerinden gerçekleştirebilir ya da otomasyon sistemi üzerinden online olarak yapabilirsiniz.

21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında ödemenizi yaptıktan sonra; 2016 ve öncesi girişli öğrencilerin ders seçimleri 3 iş günü içerisinde, 2017 ve sonrası girişli öğrencilerin ders seçimleri aynı gün içerisinde Fakültemiz tarafından yapılacaktır.

