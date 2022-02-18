HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı 2022? Ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçları AKSİS sorgulama ekranı!

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı 2022? Ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçları AKSİS sorgulama ekranı!

18.02.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AUZEF sınav sonuçları için geri sayım başladı. İstanbul üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri 12 Şubat ve 13 Şubat tarihlerinde AUZEF telafi/bütünleme sınavlarına girmişti. Yüz yüze yapılan sınavın ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı 2022? Ne zaman açıklanacak? İşte AUZEF sınav sonuçları AKSİS sorgulama ekranı ve AUZEF sınav sonuçlarına ilişkin detaylar...

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı 2022? Ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçları AKSİS sorgulama ekranı!

AUZEF sınav sonuçları için geçtiğimiz hafta sonu sınava giren İstanbul üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin meraklı bekleyişi sürüyor. Gözler 12 Şubat ve 13 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen AUZEF telafi/bütünleme sınavlar sonuçları için yapılacak açıklamaya çevrildi. Bu kapsamda AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı 2022? Ne zaman açıklanacak? soru ve konu başlıkları öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. AUZEF sınav sonuçları AKSİS sorgulama ekranı ile AUZEF sınav sonuçları ile ilgili bilgileri sizler için derledik.

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2022?

AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin tarih bilgisi, henüz İstanbul üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından paylaşılmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

AUZEF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır? 2022 AUZEF kayıt yenileme işlemleri son gün ne zaman?AUZEF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır? 2022 AUZEF kayıt yenileme işlemleri son gün ne zaman?

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF Telafi (Bütünleme) sınav sonuçları ilk olarak AUZEF'in internet sitesinden ilan edilecek.

Öğrencilerin aldıkları puanı görüntülemek için AKSİS giriş ekranını açarak kontrol etmesi gerekiyor.

AUZEF SINAV SONUÇLARI AKSİS SORGULAMA EKRANI

İstanbul üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri telafi (Bütünleme) sınav sonuçları için aşağıdaki linke tıklayarak AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapıp durumlarını kontrol edebilirler.

AKSİS SORGULAMA EKRANI:

https://aksis.istanbul.edu.tr/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f

AUZEF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ SON GÜN NE ZAMAN?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı kayıt yenileme işlemleri 14-18 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde :

Referans numaranızı almak için http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile otomasyon sistemine giriş yapınız. “OBS-Harç Bilgileri” kısmından “Referans Numarasına” ve ödeme tutarınıza ulaşabilirsiniz. Ödemenizi referans numarası ile Halkbank Şube/ATM’lerinden gerçekleştirebilir ya da otomasyon sistemi üzerinden online olarak yapabilirsiniz.

21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında ödemenizi yaptıktan sonra; 2016 ve öncesi girişli öğrencilerin ders seçimleri 3 iş günü içerisinde, 2017 ve sonrası girişli öğrencilerin ders seçimleri aynı gün içerisinde Fakültemiz tarafından yapılacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ALES başvuru tarihleri 2022 ne zaman?ALES başvuru tarihleri 2022 ne zaman?
Son dakika: Rusya'dan peş peşe kritik hamle... "Askeri tedbirler uygulamak zorunda kalacağız"Son dakika: Rusya'dan peş peşe kritik hamle... "Askeri tedbirler uygulamak zorunda kalacağız"
Sıla Şentürk'ün katili ilk kez konuştu! İtiraf...Sıla Şentürk'ün katili ilk kez konuştu! İtiraf...
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Üniversitesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Öğretmenine anlattıkları mide bulandıran olayı ortaya çıkardı

Öğretmenine anlattıkları mide bulandıran olayı ortaya çıkardı

Yasa boğan ölüm! Rolüydü, uyuşturucudan hayatını kaybetti

Yasa boğan ölüm! Rolüydü, uyuşturucudan hayatını kaybetti

Beğenmedi! "Salak değiliz evladım" tepkisi

Beğenmedi! "Salak değiliz evladım" tepkisi

Hande Fırat sosyal medyanın diline düştü! Tarkan'la ilgili yorumları okurken...

Hande Fırat sosyal medyanın diline düştü! Tarkan'la ilgili yorumları okurken...

Tarkan'ın 'Geççek' şarkısına AK Parti ve MHP'den ilk yorum! "

Tarkan'ın 'Geççek' şarkısına AK Parti ve MHP'den ilk yorum! "

5 anket şirketinden çarpıcı sonuçlar! "Çok ilginç" diyerek duyuruldu

5 anket şirketinden çarpıcı sonuçlar! "Çok ilginç" diyerek duyuruldu

İlginizi Çekebilir

"Nihayet kükredin" yorumu dikkat çekti

"Nihayet kükredin" yorumu dikkat çekti

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Kalıplara meydan okudular! Üçlü ilişkilerini anlattılar

Kalıplara meydan okudular! Üçlü ilişkilerini anlattılar

Söylendiği kadar etkili mi? Çıkan sonuç inanılmaz

Söylendiği kadar etkili mi? Çıkan sonuç inanılmaz

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.