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AUZEF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır? 2022 AUZEF kayıt yenileme işlemleri son gün ne zaman?

18.02.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AUZEF kayıt yenileme işlemleri İstanbul üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri tarafından araştırılmaya başlandı. 14 Şubat Pazartesi günü başlayan kayıt işlemlerinde sona gelindi. İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada peş peşe 4 dönem kayıt yenilemeyen öğrencilerin programla ilişiğinin kesileceği ifade edildi. Peki AUZEF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır? 2022 AUZEF kayıt yenileme işlemleri son gün ne zaman? İşte detaylar...

AUZEF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır? 2022 AUZEF kayıt yenileme işlemleri son gün ne zaman?

AUZEF kayıt yenileme işlemleri, hafta başında başlamıştı. Kurumdan yapılan açıklama ile bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemlerinin detayları aktarılırken kayıt yenileme sürecinin sona erip ermediğini merak eden İstanbul üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Bu kapsamda AUZEF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır? 2022 AUZEF kayıt yenileme işlemleri son gün ne zaman? soru ve konu başlıklarının yanıtı merak konusu oldu. İşte AUZEF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır? AUZEF kayıt yenileme süreci ile kayıt yenileme işlemlerinin nasıl yapılacağına dair bilgileri sizler için derledik.

AUZEF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

AUZEF öğrencilerinin Bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri için referans numarası ile ödemelerini Halkbank Şube/ATM’lerinden ya da AKSİS otomasyon sistemi üzerinden yapmaları gerekmektedir.

Kurum tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Referans numaranızı almak için http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile otomasyon sistemine giriş yapınız. “OBS-Harç Bilgileri” kısmından “Referans Numarasına” ve ödeme tutarınıza ulaşabilirsiniz. Ödemenizi referans numarası ile Halkbank Şube/ATM’lerinden gerçekleştirebilir ya da otomasyon sistemi üzerinden online olarak yapabilirsiniz.

21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında ödemenizi yaptıktan sonra; 2016 ve öncesi girişli öğrencilerin ders seçimleri 3 iş günü içerisinde, 2017 ve sonrası girişli öğrencilerin ders seçimleri aynı gün içerisinde Fakültemiz tarafından yapılacaktır."

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2022 AUZEF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ SON GÜN NE ZAMAN?

2022 AUZEF kayıt yenileme işlemleri son gün bugün (18 Şubat Perşembe)

İstanbul üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nden 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri ile ilgili yapılan açıklamada işlemlerin 14-18 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacağı belirtilmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Üniversitesi
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