James Cameron tarafından yönetilen Avatar filminin ikincisi çıkacak. Filmin ilk serisini beğenenler, Avatar 2 hakkında araştırma yapmaya başladı. Araya giren pandemi nedediyle filmin çekimleri birkaç defa ertelenmişti. Peki Avatar 2 ne zaman çıkacak? Bilim kurgu filmi Avatar 2 ne zaman vizyona girecek? İşte merak edilenler...

AVATAR 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Avatar 2 filmi 16 Aralık 2022'de vizyona girecek.

Ayrıca Avatar 3, Avatar 4 ve Avatar 5'in sırayla Aralık 2023, Aralık 2025 ve Aralık 2027'de yayınlanması bekleniyor.

AVATAR 2 SUYUN YOLU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Avatar: The Way of Water; su altındaki bir evrende geçecek.

Sully klanların reisi ve Neytiri baş rahibesi olmuştur.

Bir aile kuran Jake Sully ve Neytiri birlikte kalmak için çaba sarf eder. Ancak, eski bir tehdit başladığı işi bitirmek için geri döner. Bu nedenle Jake Sully ve Neytiri evlerini terk etmek ve Pandora'nın farklı bölgelerini keşfetmek zorunda kalır.

AVATAR 2 OYUNCULARI KİMLERDİR?

Jake Sully /Sam Worthington

Neytiri /Zoe Saldana

Ronal /Kate Winslet

Mo'at /CCH Pounder

Tonowari / Cliff Curtis

Neteyam /Jamie Flatters

Lo'ak /Britain Dalton

Tuktirey / Trinity Bliss

Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder ve Matt Gerald, ilk filmdeki rollerini devam ettirecek. Sigourney Weaver ise farklı bir rolle geri dönecek.

Yeni oyuncular; Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, Vin Diesel ve CJ Jones