Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Avatar 2 ne zaman çıkacak? Bilim kurgu filmi Avatar 2 ne zaman vizyona girecek?

Avatar 2 ne zaman çıkacak? Bilim kurgu filmi Avatar 2 ne zaman vizyona girecek?

10.12.2022 01:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2009 yılında yayınlanan bilim kurgu türündeki Avatar filmi büyük ses getirmişti. Filmin ikinci serisi olan Avatar 2 vizyona giriyor! Heyecan dolu anların ekranlarda yer alacağı Avatar 2'nin ne zaman vizyonlarda olacağı merak konusu oldu. Peki Avatar 2 ne zaman çıkacak? Bilim kurgu filmi Avatar 2 ne zaman vizyona girecek? İşte merak edilenler...

Avatar 2 ne zaman çıkacak? Bilim kurgu filmi Avatar 2 ne zaman vizyona girecek?

James Cameron tarafından yönetilen Avatar filminin ikincisi çıkacak. Filmin ilk serisini beğenenler, Avatar 2 hakkında araştırma yapmaya başladı. Araya giren pandemi nedediyle filmin çekimleri birkaç defa ertelenmişti. Peki Avatar 2 ne zaman çıkacak? Bilim kurgu filmi Avatar 2 ne zaman vizyona girecek? İşte merak edilenler...

AVATAR 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Avatar 2 filmi 16 Aralık 2022'de vizyona girecek.

Ayrıca Avatar 3, Avatar 4 ve Avatar 5'in sırayla Aralık 2023, Aralık 2025 ve Aralık 2027'de yayınlanması bekleniyor.

AVATAR 2 SUYUN YOLU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Avatar: The Way of Water; su altındaki bir evrende geçecek.

Sully klanların reisi ve Neytiri baş rahibesi olmuştur.

Bir aile kuran Jake Sully ve Neytiri birlikte kalmak için çaba sarf eder. Ancak, eski bir tehdit başladığı işi bitirmek için geri döner. Bu nedenle Jake Sully ve Neytiri evlerini terk etmek ve Pandora'nın farklı bölgelerini keşfetmek zorunda kalır.

AVATAR 2 OYUNCULARI KİMLERDİR?

Jake Sully /Sam Worthington

Neytiri /Zoe Saldana

Ronal /Kate Winslet

Mo'at /CCH Pounder

Tonowari / Cliff Curtis

Neteyam /Jamie Flatters

Lo'ak /Britain Dalton

Tuktirey / Trinity Bliss

Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder ve Matt Gerald, ilk filmdeki rollerini devam ettirecek. Sigourney Weaver ise farklı bir rolle geri dönecek.

Yeni oyuncular; Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, Vin Diesel ve CJ Jones


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte haftanın filmleri! Rekabet hareketlendiİşte haftanın filmleri! Rekabet hareketlendi
Evli adamla beraber olan kadının toynakları ve kuyruğu çıktı Evli adamla beraber olan kadının toynakları ve kuyruğu çıktı
İç çamaşırının kopçasını açtı! Herkesin önünde giyindiİç çamaşırının kopçasını açtı! Herkesin önünde giyindi
Anahtar Kelimeler:
sinema avatar avatar 2

En Çok Okunan Trend Haberler

Uykuda aniden öldürüyor! TikTok’ta ölümcül akım

Uykuda aniden öldürüyor! TikTok’ta ölümcül akım

Seks işçisi şoke etti! “Müşterimle otelde eşine basıldık!”

Seks işçisi şoke etti! “Müşterimle otelde eşine basıldık!”

Çıplak elbisesi sosyal medyayı salladı! Bir gören bir daha baktı

Çıplak elbisesi sosyal medyayı salladı! Bir gören bir daha baktı

'En güzel vajina' yarışmasının kazananı! Şimdi servet kazanıyor

'En güzel vajina' yarışmasının kazananı! Şimdi servet kazanıyor

İlginizi Çekebilir

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.